Тарантино, Ди Каприо и Брэд Питт за бортом? В Каннах вручают награды. LIVE

Добро пожаловать на церемонию закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля. В ближайшее время мы с вами узнаем, кто же удостоится одной из самых престижных кинонаград — Золотой пальмовой ветви. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.