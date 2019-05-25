Тарантино, Ди Каприо и Брэд Питт за бортом? В Каннах вручают награды. LIVE

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Каннский кинофестиваль. Кому достанется Золотая пальмовая ветвь. ОНЛАЙН

Начинается церемония закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля, на которой жюри киносмотра объявит лауреатов главных призов самого престижного кинособытия в мире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:44

В номинации «Специальное упоминание» победу одержал палестинский режиссер Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай».

20:35

Греческий режиссер Василис Кекатос удостоился главной награды за корометражку «Расстояние между нами и небом» («The Distance Between Us and the Sky»).

20:30

Итак! Специальное упоминание жюри в категории «короткий метр» получила постановщица Агустина сан Мартин за фильм «Монстр Бог» («Monstruo Dios»).

20:20

Завершит программу Каннского фестиваля этого года французская картина «Необычные» (Hors normes), снятая режиссером Оливье Накашем и сценаристом Эриком Толедано. Ранее они работали над фильмом «1+1 («Неприкасаемые»).

20:15

Вторая победа Балагова за фильм «Дылда»! На этот раз — от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).

20:10

Приз за лучшую роль премии «Особый взгляд» получила французско-итальянская актриса Кьяра Мастроянни («Комната 212»). Также премии удостоились режиссеры Майкл Анджело Ковино за фильм «Восхождение» и Мония Чикри за «Братскую любовь».

20:07

Специального упоминания жюри удостоился французский режиссер Брюно Дюмон за фильм «Жанна». Отдельной наградой отметили Оливера Лаксе с лентой «Огонь придет».

20:00

Награда за лучшую режиссуру досталась россиянину Кантемиру Балагову за фильм «Дылда». Картина рассказывает о двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Приз за 27-летнего ученика великого Александра Сокурова получил продюсер картины Александр Роднянский.

19:50

Накануне в Каннах раздали награды второй по важности программы — «Особый взгляд». Гран-при получил фильм «Невидимая жизнь» бразильского режиссера Карима Айнуза. В этом году в программе были заявлены 18 картин.

19:40

Добро пожаловать на церемонию закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля. В ближайшее время мы с вами узнаем, кто же удостоится одной из самых престижных кинонаград — Золотой пальмовой ветви. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.