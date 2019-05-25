Тарантино, Ди Каприо и Брэд Питт за бортом? В Каннах вручают награды. LIVE

В номинации «Специальное упоминание» победу одержал палестинский режиссер Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай».
Греческий режиссер Василис Кекатос удостоился главной награды за корометражку «Расстояние между нами и небом» («The Distance Between Us and the Sky»).
Итак! Специальное упоминание жюри в категории «короткий метр» получила постановщица Агустина сан Мартин за фильм «Монстр Бог» («Monstruo Dios»).
Завершит программу Каннского фестиваля этого года французская картина «Необычные» (Hors normes), снятая режиссером Оливье Накашем и сценаристом Эриком Толедано. Ранее они работали над фильмом «1+1 («Неприкасаемые»).
Вторая победа Балагова за фильм «Дылда»! На этот раз — от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).
Приз за лучшую роль премии «Особый взгляд» получила французско-итальянская актриса Кьяра Мастроянни («Комната 212»). Также премии удостоились режиссеры Майкл Анджело Ковино за фильм «Восхождение» и Мония Чикри за «Братскую любовь».
Специального упоминания жюри удостоился французский режиссер Брюно Дюмон за фильм «Жанна». Отдельной наградой отметили Оливера Лаксе с лентой «Огонь придет».
Награда за лучшую режиссуру досталась россиянину Кантемиру Балагову за фильм «Дылда». Картина рассказывает о двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Приз за 27-летнего ученика великого Александра Сокурова получил продюсер картины Александр Роднянский.
Накануне в Каннах раздали награды второй по важности программы — «Особый взгляд». Гран-при получил фильм «Невидимая жизнь» бразильского режиссера Карима Айнуза. В этом году в программе были заявлены 18 картин.
Добро пожаловать на церемонию закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля. В ближайшее время мы с вами узнаем, кто же удостоится одной из самых престижных кинонаград — Золотой пальмовой ветви. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.