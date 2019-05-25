«Чем мне гордиться?!» Как Боярский унизил собственную дочь

Российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал, что не гордится ни одной ролью своей дочери, актрисы Елизаветы. По его мнению, то, чем она занималась, является «романтической юностью».

«Да никакой не горжусь. Что мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — заявил Боярский в интервью YouTube-шоу «А поговорить?».

Кроме того, заслуженный артист России подчеркнул, что главным предназначением женщины он считает рождение детей. Он также отметил, что Елизавета уже выполнила эту «миссию», подарив ему внуков.

«Если она хочет быть полноценной женщиной, то да. Я не видел счастливых актрис, даже [Элину] Быстрицкую взять, — ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество»? — посетовал Боярский.

Продолжая разговор, актер признался, что с особым пренебрежением относится к женам успешных людей.

«В этом плане, когда они [женщины] являются кем-то еще рядом с кем-то... она только и знаменита тем, что она знакома с Джоном Ленноном, вот и все», — добавил он, приведя в пример художницу и певицу Йоко Оно.

В ходе интервью Боярский также заявил, что женщины не могут могут полностью реализоваться в «мужских» сферах.

«Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьезные проявления как мужчина, будь то вокал, будь то живопись, — сказал он. — Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе».

В декабре прошлого года Боярский поделился подробностями семейной жизни с народной артисткой России Ларисой Луппиан, в браке с которой состоит уже более 40 лет. По мнению актера, жена без него не проживет и секунды.

«Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, — не дай бог — ничего бы не изменилось, ну тосковал бы», — отметил он.

В то же время саму Луппиан не сильно обидели подобные высказывания. По словам артистки, в жизни им ничуть не мешает тот факт, что они не всегда могут достичь взаимопонимания.

«Мы просто любим. И живем параллельно. Вот вам кажется, что эта сахарница красная, а для меня она зеленая. Так же у нас с Мишей: мы совершенно разные люди. Ему кажется, что я такая-рассякая, а мне кажется, что он такой. Но мы не можем друг от друга оторваться. Не знаю, мне он нравится. Он меня все время под себя пытается подмять, а я все еще сопротивляюсь», — заключила Луппиан в интервью «Аргументам и фактам».

Накануне, 24 мая, Лариса Луппиан, недавно ставшая художественным руководителем театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, в интервью «СтарХит» ответила на вопрос о возможном привлечении к постановкам кого-то из членов ее звездной семьи. По мнению нового руководителя, это было бы слишком экстравагантным поступком.

«Понимаю, что это будет интересно для публики, но надо уважать и интересы театрального сообщества, и наших артистов», — ответила она народная артистка России.

О назначении на новую должность супруги Боярского стало известно на прошлой неделе. Об этом сама Луппиан рассказала местному телеканалу «78», подчеркнув, что соответствующее распоряжение уже было подписано губернатором Ленинградской области.

«Сейчас идет техническая часть по оформлению документов. Как скоро это завершится, не могу сказать, это довольно кропотливая бумажная работа. Как только это свершится, меня представят труппе, и я начну работать», — отметила она.

Вместе с тем актриса уточнила, что в настоящий момент ведет поиск людей, которые подойдут новой труппе, а также отметила, что сама продолжит принимать участие в спектаклях.

«Уже кое-какие люди есть: это Богомолов, который должен у нас ставить. Это Молочников. Ну, с остальными еще буду созваниваться, пока я только начинаю свое поприще. Я думаю, с нами многие захотят работать, как и мы тоже», — предположила она.

Предшественником Луппиан был режиссер Юрий Бутусов, занимавший должность художественного руководителя с ноября 2017 года по март 2018-го.