Успех или провал? Что предрекли дочке Алсу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов взяться за карьеру дочери Алсу Микеллы Абрамовой, если ему это предложат родители юной певицы. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Микелла действительно талантливая девочка. Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поет. Если с таким предложением [стать продюсером Абрамовой] на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет», — сказал Пригожин.

Он отметил, что готов поддержать Микеллу и уверен в ее великом будущем. «Я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая», — считает продюсер.

Решение Первого канала присудить победу все участникам финала шестого сезона шоу «Голос.Дети» Пригожин назвал мудрым. По мнению продюсера, возможно, Микелла не захотела участвовать в спецвыпуске из-за «психологической травмы» после ее скандальной победы.

«Я догадываюсь, что психологическая травма, не позволила ей участвовать в [спецвыпуске]. Потому что, когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях -– это особенно», — выразил свое мнение Пригожин. Кроме того, он поделился своей радостью по случаю окончания этого скандала.

В финале шестого сезона «Голоса. Дети» Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов. Сразу после этого в адрес телеканала, по которому транслировалась передача, а также в адрес Абрамовой посыпалась резкая критика телезрителей, которые были не довольны итогами музыкального конкурса.

Телезрители выражали среди прочего мнение, что победа Микеллы могла быть сфабрикованной, потому что незадолго до этого звезды, которые знакомы с ее матерью певицей Алсу, размещали в своих соцсетях призывы голосовать за Абрамову.

Тогда же Первый канал инициировал проверку результатов финального зрительского голосования, отметив, что оператором голосования были замечены «некоторые аномальности». Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. Накрутка голосов, по данным компании, была совершена при помощи 300 телефонных номеров, с которых автоматизированно отправили 8 тыс. СМС.

«Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч», — сообщили в Group-IB.

Кроме того, специалисты заметили и технический сбой, который произошел во время голосования. Так, в текст сообщений попала часть кода, в которой обозначался номер, под которым значилась Микелла.

16 мая Первый канал объявил об аннулировании результатов, признав, что на итоги голосования было оказано «внешнее воздействие».

«Произошедшее в шестом сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором», — заявили представители телеканала. Они обратили внимание на то, что проверка проводилась с целью обнаружения или опровержения искусственного воздействия.

По словам, представителей Первого канала, этот проект «призван дарить только позитивный опыт каждому из участников». В то же время там считают, что никто из детей не должен нести ответственность за то, чего они не делают.

Тогда же было объявлено о том, что окончательные итоги финала телешоу «Голос. Дети» будут подведены 24 мая. Спецвыпуск, по словам организаторов программы, «поставит долгожданную точку в этом сезоне».

В пятницу, 24 мая, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вышел на сцену после выступлений всех конкурсантов и, произнеся речь, вручил каждому финалисту шоу кубок и сертификат на 1 млн руб. Не принимавшую участие в дополнительном этапе дочь Алсу также признали победителем.

Эрнст призвал родителей любить своих детей такими, какие они есть, независимо от призов и побед. «Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — сказал гендиректор канала.

Позже, подводя итоги шоу, Константин Эрнст заявил, что почувствовал себя обманутым.

«Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам», — передает его слова РИА «Новости».