Трудный ребенок: как Орбакайте пришла к славе

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные. Так, Максим Галкин адресовал своей падчерице трогательные пожелания в инстаграме:

«Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днем рождения! Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!»

Спустя некоторое время артистку поздравила и сама Алла Пугачева. «С днем рождения, доченька», — написала Примадонна, сопроводив публикацию кадром из фильма «Чучело», в котором Орбакайте сыграла в детстве.

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в семье знаменитой певицы и литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. Когда девочке исполнилось два с половиной, родители развелись. Из-за насыщенного концертного графика матери раннее детство артистки прошло в окружении бабушки и дедушки.

«Они очень любили друг друга, — рассказывала она в одном из своих интервью. — Но оба — люди сложные. Маме надо было делать свою карьеру. В общем, так получилось».

Орбакайте обрела всемирную известность в 1984 году, сыграв главную роль в фильме Ролана Быкова «Чучело». Картина была удостоена Госпремии СССР, получила восторженные отзывы критиков, как в Союзе, так и за границей. В США юную актрису даже сравнивали в легендарной Мерил Стрип.

Параллельно со съемками в кино Орбакайте также занялась музыкой, появившись в возрасте 14 лет в передаче «Утренняя почта». Карьера певицы давалась нелегко. Многие не видели в ней самостоятельной артистки из-за влиятельной матери. Сама певица считает началом профессиональной музыкальной карьеры 1992 год.

В 1995 году Орбакайте поступила в Российскую академию театрального искусства на актерский факультет. В это же время она уже играла на малой сцене МХТ. За постановку «Понедельник после чуда» она была удостоена премии как лучшая актриса.

С 1996 по 2000 годы певица ежегодно становилась лауреатом премии «Золотой граммофон» за композиции «Если дождь по стеклу», «Сыграй, рояль», «Ты», «Бесприютная душа» и другие. Всего на счету Орбакайте 11 студийных альбомов, более 20 ролей в кино и сериалах, а также ряд работ на театральной сцене, включая выступления в «Современнике» и театре имени Ермоловой.

Однако в жизни Орбакайте не все было так гладко. Как и у Аллы Пугачевой, ее отношения складывалась по-разному. В середине 90-х годов роман актрисы с Владимиром Пресняковым-младшим был одним из самых обсуждаемых в светской хронике — ей было только 16 лет, когда она переехала жить к семье певца.

В 1991 в их союзе родился сын Никита. Спустя 11 лет пара решила расстаться. По словам Орбакайте, развод был тяжелым. Оба сильно переживали и какое-то время после расставания даже встречались втайне от друзей и родственников.

Сам Пресняков в эфире программы «Секрет на миллион» признавался, что изменял артистке: «Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое — мне никогда не высказывали ничего».

Затем в жизни Орбакайте появился чеченский бизнесмен Руслан Байсаров, от которого звезда родила в 1998 году сына Дени. Однако личная жизнь актрисы опять не заладилась. Брак продлился недолго, хотя Орбакайте даже успела выйти замуж по мусульманскому обычаю.

В 2009-м между возлюбленными разгорелся скандал. СМИ писали о том, что пара оспаривала друг у друга право на опеку над их общим ребенком. Орбакайте обвиняла бывшего мужа в том, что он хотел забрать Дени к себе в Чечню на постоянное место жительства. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.

В 2005 году Орбакайте зарегистрировала брак с предпринимателем Михаилом Земцовым, от которого родила третьего ребенка. Это первый официально зарегистрированный брак певицы, она на семь лет старше своего мужа.

В апреле этого года заслуженная артистка России снова оказалась в центре скандала. Тогда многие подписчики Орбакайте выразили в инстаграме свое недоумение в связи с первоапрельским розыгрышем — в честь Дня смеха она опубликовала свою фотографию с искусственными ссадинами, кровоподтеками и синяком под глазом.

«Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль — всегда интересно. Всех с 1 апреля», — пояснила она.

Кроме того, в СМИ по-прежнему ходят слухи о напряженных отношениях между Орбакайте и самой Примадонной. Причиной тому стал выпуск шоу «Пусть говорят» на Первом канале, посвященный 70-летнему юбилею народной артистки СССР.

В ходе программы Орбакайте рассказала, что в детстве ей не хватало родительского внимания — за два часа до концерта девочку выгоняли из маминой гримерки, и она часто находилась с чужими людьми. Певица также добавила, что в мамины руки она попала в 15 лет «уже готовым продуктом». Пугачева, не желая делать акцент на этой ситуации, ответила встречным обвинением. Примадонна несколько раз обратилась к своей внучке Клавдии с вопросом, как часто она видит свою маму.