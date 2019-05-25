Заплевали в Каннах: жена Поланского обрушилась на Тарантино

Супруга режиссера Романа Поланского, французская актриса Эмманюэль Сенье, раскритиковала режиссера и сценариста Квентина Тарантино, снявшего фильм «Однажды... в Голливуде». По словам артистки, создатели картины, в которой рассказывается трагическая история убийства бывшей жены Поланского Шарон Тейт, не посоветовались с ее мужем.

В своем инстаграме Сенье написала, что Тарантино взял «чью-то трагическую историю и, ни во что ее не поставив, сделал фильм».

«Я всего лишь говорю о том, что их не останавливает тот факт, что они делают фильм о Поланском и его трагической истории… И в то же время делают из него изгоя», — заявила Сенье.

Вместе с тем она отметила, что фильм «Однажды... в Голливуде», представленный на Каннском кинофестивале, действительно хорош.

Ранее Тарантино признался журналистам, что не стал обсуждать идею фильма с Поланским перед тем, как приступить к съемкам, передает The Guardian.

«После я встречался с ним пару раз. Я фанат творчества Романа Поланского, в частности, «Ребенка Розмари». Мне это очень нравится», — отметил он.

По словам постановщика, после написания сюжета фильма он встретился с родной сестрой Тейт Деборой, поначалу выступавшей против съемок. После того, как Тарантино дал ей почитать сценарий и убедил в том, что отнесется к ее семейной трагедии со всем уважением, Дебора успокоилась.

Позже сестра убитой Тейт рассказала журналистам, что будущий фильм окажется «не тем, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом»

Также режиссер рассказал, что история убийства Шерон Тейт, совершенного сектой «Семья» Чарльза Мэнсона, привлекла его своей «непостижимостью».

«Чем больше вы погружаетесь в нее, тем еще более неясной она становится», — сказал Тарантино.

Первая супруга Поланского Шэрон Тейт была зверски убита в 1969 году в собственном доме членами преступной коммуны Мэнсона. Молодая женщина находилась на девятом месяце беременности и уже придумала имя будущему ребенку — Пол Ричард, в честь обоих дедушек.

В драме «Однажды... в Голливуде» роль Тейт сыграла звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби. Некоторые американские журналисты отметили, что у актрисы было мало реплик и заподозрили Тарантино в сексизме. Также репортеры заявили, что новая картина режиссера и сценариста содержит большое количество сцен с жестоким отношением к женщинам. В издании Variety заявили, что Тарантино не ответил на провокационный вопрос и «в агрессивной форме» отверг все обвинения в сексизме. Режиссер подчеркнул, что обсуждение этой темы может отвлечь зрителей от просмотра фильма.

Марго Робби, в свою очередь, спокойно ответила на провокационные вопросы представителей СМИ. «Я думаю, что экранные сцены подтверждают, что мой персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов», — объяснила она.

Актриса подчеркнула, что взялась за эту роль, потому что «чувствовала, что таким образом сможет почтить память Тейт».

«Квентин сказал мне, что она — сердце всей истории. Для меня она — луч света», — сказала Робби.

По словам голливудского актера Брэда Питта, исполнившего в фильме роль каскадера Клиффа Бута, отметил, что история убийства Тейт «отрезвила» участников съемочного процесса.

«Трагическая гибель Шэрон продемонстрировала отрезвляющий взгляд на темную сторону человеческой натуры. Этот поворотный момент стал настоящей потерей, и именно об этом говорится в фильме», — рассказал Питт.

Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая на Каннском кинофестивале. Как сообщает Variety, девятая работа Тарантино была восторженно принята зрителями и даже удостоилась шестиминутных оваций. Сам мэтр пообещал, что его следующий — десятый по счету — фильм станет последним. После этого режиссер собирается покинуть киноиндустрию.