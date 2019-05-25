«Поступил по-пацански»: Эрнст вынес решение по «Голосу»

В прямом эфире Первого канала прошел спецвыпуск шоу «Голос. Дети», для участия в котором были приглашены все финалисты проекта. Ранее организаторы конкурса приняли решение аннулировать итоги шестого сезона и переиграть финал в конце мая.

Все началось с того, что специалисты компании Group-IB, занимавшейся проверкой голосов за участников финала проекта, выявили определенные нарушения относительно звонков и СМС в пользу дочери Алсу. По информации источника, всего в «накрутке» приняли участие 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу Микеллы Абрамовой. Также исследование показало, что для совершения более 30 тысяч IVR-звонков на номер участницы были использованы боты.

Дополнительный шанс стать победителем шестого сезона проекта получили не только лидеры Ержан Максим и Валерий Кузаков, но и другие участники состоявшегося 26 апреля финала — Рената Таирова, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян и Анастасия Сисаурова. Ставшая объектом травли из-за нечестной победы Микелла Абрамова решила не участвовать в спецвыпуске.

После выступлений конкурсантов для объявления победителя на сцену пригласили генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он произнес по-настоящему сильную речь, в которой объяснил сложившуюся ситуацию.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых.

Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — сказал Эрнст.

После этих слов он приступил к награждению и, к удивлению зрителей, по очереди вручил кубки и сертификаты на 1 млн рублей всем финалистам. Не принимавшую участие в дополнительном этапе дочь Алсу также признали победителем.

Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода также не присутствовала на спецвыпуске – в это время певица находилась на гастролях в Казахстане. Не давшая ни одного комментария по поводу скандала артистка после победы всех участников проекта посвятила им танец под песню «Суперзвезда».

«Танцую в честь всех победителей», — написала Лобода под видео в инстаграме, отметив в посте официальный аккаунт шоу «Голос. Дети».

Телеведущий Максим Галкин, ранее заявивший, что никогда не пустит своих детей на подобный конкурс, назвал решение Первого канала «мудрым». Артист похвалил речь Эрнста и отметил, что руководство проекта достойно вышло из конфликта.

«Как зритель я невероятно растроган таким финалом, хочу поздравить победителей. Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами», — сказал Галкин в видеообращении, опубликованном в его инстаграме.

В шоу «Вечерний Ургант», вышедшем в эфир следом за «Голосом», ведущий Иван Ургант отметил, что на детском конкурсе кипели «недетские страсти».

«Прекрасная все-таки нота. На доброй ноте завершилась история с итогами шоу «Голос. Дети», — сказал Ургант.

По словам певицы Наталья Штурм, Эрнст поступил «по-пацански», решив признать победителями всех участников финала.

«Очень дружелюбно, не сводя ни с кем счетов и никого не обидев. Все сделано супер-профессионально, даже уравненные аплодисменты публики в начале», — отменила исполнительница.

Артистка призналась, что, если бы пришлось выбирать одного победителя, она проголосовала бы за Ержана Максима.

«Ержан Максим действительно объективно лучший. Стабильный, сильный голос, отличная нервная система, молодец, мужчина», — заявила Штурм.

Актер Станислав Садальский также похвалил руководителя Первого канала за справедливость и профессионализм. «Эрнст отлично придумал. Справедливо. Всем сестрам по серьгам», — написал Садальский в инстаграме.

В конце поста он процитировал слова из пронзительной речи Эрнста во время объявления результатов шестого сезона шоу.