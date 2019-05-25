Запад сдался: «Дылда» получила приз в Каннах

Российский фильм «Дылда» получил награду Каннского кинофестиваля

Драма о послевоенной адаптации «Дылда» 27-летнего режиссера Кантемира Балагова получила приз на Каннском кинофестивале. Россиянин стал обладателем награды за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд».

Молодой российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» ежегодного Каннского кинофестиваля. На международном конкурсе 27-летний постановщик представил драму «Дылда», высоко оцененную жюри, передает РИА «Новости».

Действие картины Балагова происходит в послевоенном Ленинграде, превращенном в руины, куда возвращаются две бывшие фронтовички и пытаются обрести мирную жизнь. В фильме снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков, Константин Балакирев, Ксения Кутепова, Ольга Драгунова, Тимофей Глазков и другие.

К моменту награждения лауреатов фестиваля Балагов уже покинул Канны, поэтому приз за него получил продюсер «Дылды» Александр Роднянский.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — передал Роднянский, добавив, что во французский прокат «Дылда» выйдет в августе этого года.

В этом году Каннский кинофестиваль посвящен памяти французского режиссера Аньес Варды, скончавшейся в конце марта 2019 года. «Особый взгляд» — вторая по значимости секция фестиваля, в которую часто отбираются молодые специалисты с нестандартным взглядом на режиссуру. Балагов принимает в ней участие во второй раз — два года назад он привозил в Канны свой дебютный полнометражный фильм «Теснота», взявший приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Узнав о победе в номинации, Балагов опубликовал в инстаграме свое счастливое фото, в подписи к которому поблагодарил всех помогавших ему в создании фильма.

«Дылда» получила приз за режиссуру в «Особом взгляде» Каннского фестиваля... Я безмерно благодарен всем кто помог этому фильму случиться! Спасибо за поддержку, столько теплых слов, очень приятно!» — написал режиссер.

В прошлом году Балагов не участвовал в конкурсной программе «Особого взгляда», потому что был членом жюри секции. В беседе с радиостанцией «Голос со всего мира» режиссер рассказал о своем опыте сотрудничества с Каннским фестивалем, который назвал «меккой» для кинематографистов.

«Он был такой поверхностной, на первый взгляд, ярмаркой тщеславия, которой, как я думал, он является. Но потом я был тут с «Теснотой» и членом жюри. Сейчас я понимаю, насколько это место священно для кинематографистов. Это такая Мекка что ли, и я очень горд, что являюсь частью этого», — сказал режиссер.

По словам Балагова, он заинтересовался исследованием «послевоенной травмы» после прочтения книги Марии Степановой «Памяти памяти».

«Я постоянно возвращаюсь к ней. Там есть прекрасная фраза: «Травмы делают нас, массовых, штучными». Эта «штучность» мне была важна в кино, и мне было интересно ее изучать. Роль женщины в войне — у меня всегда было поверхностное представление о войне.

Когда я начал изучать эту тему, я загорелся, мне было интересно, как человек, который должен по своей биологии давать жизнь, возвращается спустя четыре-пять лет с места, где он окружен смертью», — поделился Балагов.

В фильме зрителю не показывают, что девушки пережили на войне, но в красках дают понять их нынешнее психологическое состояние. Совместный опыт жизни в экстремальных условиях в корне изменил природу их отношений, которые нельзя охарактеризовать ни как дружбу, ни как любовь — это патологическая привязанность, невозможность жить друг без друга.

«Конечно, это сломанные судьбы. Каждая пытается излечиться с помощью другой. Как говорит Сокуров, «человеку нужен человек». В этом плане это исцеление, отдушина какая-то», — отметил режиссер.

В российский прокат вторая полнометражная лента Кантемира Балагова «Дылда» выйдет 20 июня.