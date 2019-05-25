Запад сдался: «Дылда» получила приз в Каннах

Молодой российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» ежегодного Каннского кинофестиваля. На международном конкурсе 27-летний постановщик представил драму «Дылда», высоко оцененную жюри, передает РИА «Новости».

Действие картины Балагова происходит в послевоенном Ленинграде, превращенном в руины, куда возвращаются две бывшие фронтовички и пытаются обрести мирную жизнь. В фильме снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков, Константин Балакирев, Ксения Кутепова, Ольга Драгунова, Тимофей Глазков и другие.

К моменту награждения лауреатов фестиваля Балагов уже покинул Канны, поэтому приз за него получил продюсер «Дылды» Александр Роднянский.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — передал Роднянский, добавив, что во французский прокат «Дылда» выйдет в августе этого года.

В этом году Каннский кинофестиваль посвящен памяти французского режиссера Аньес Варды, скончавшейся в конце марта 2019 года. «Особый взгляд» — вторая по значимости секция фестиваля, в которую часто отбираются молодые специалисты с нестандартным взглядом на режиссуру. Балагов принимает в ней участие во второй раз — два года назад он привозил в Канны свой дебютный полнометражный фильм «Теснота», взявший приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Узнав о победе в номинации, Балагов опубликовал в инстаграме свое счастливое фото, в подписи к которому поблагодарил всех помогавших ему в создании фильма.

«Дылда» получила приз за режиссуру в «Особом взгляде» Каннского фестиваля... Я безмерно благодарен всем кто помог этому фильму случиться! Спасибо за поддержку, столько теплых слов, очень приятно!» — написал режиссер.

В прошлом году Балагов не участвовал в конкурсной программе «Особого взгляда», потому что был членом жюри секции. В беседе с радиостанцией «Голос со всего мира» режиссер рассказал о своем опыте сотрудничества с Каннским фестивалем, который назвал «меккой» для кинематографистов.

«Он был такой поверхностной, на первый взгляд, ярмаркой тщеславия, которой, как я думал, он является. Но потом я был тут с «Теснотой» и членом жюри. Сейчас я понимаю, насколько это место священно для кинематографистов. Это такая Мекка что ли, и я очень горд, что являюсь частью этого», — сказал режиссер.

По словам Балагова, он заинтересовался исследованием «послевоенной травмы» после прочтения книги Марии Степановой «Памяти памяти».

«Я постоянно возвращаюсь к ней. Там есть прекрасная фраза: «Травмы делают нас, массовых, штучными». Эта «штучность» мне была важна в кино, и мне было интересно ее изучать. Роль женщины в войне — у меня всегда было поверхностное представление о войне.

Когда я начал изучать эту тему, я загорелся, мне было интересно, как человек, который должен по своей биологии давать жизнь, возвращается спустя четыре-пять лет с места, где он окружен смертью», — поделился Балагов.

В фильме зрителю не показывают, что девушки пережили на войне, но в красках дают понять их нынешнее психологическое состояние. Совместный опыт жизни в экстремальных условиях в корне изменил природу их отношений, которые нельзя охарактеризовать ни как дружбу, ни как любовь — это патологическая привязанность, невозможность жить друг без друга.

«Конечно, это сломанные судьбы. Каждая пытается излечиться с помощью другой. Как говорит Сокуров, «человеку нужен человек». В этом плане это исцеление, отдушина какая-то», — отметил режиссер.

В российский прокат вторая полнометражная лента Кантемира Балагова «Дылда» выйдет 20 июня.