Важнее дочки Алсу: Лобода раскрыла причину отсутствия на «Голосе»

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала публике свою младшую дочь Тильду, которая отметила 24 мая свой первый день рождения. Прежде тщательно скрывавшая своего ребенка поп-звезда выложила в инстаграме фотографию, на которой изображена с девочкой на руках. Впрочем, по этой фотографии сложно сделать какие-либо выводы — похожа ли девочка на свою маму или на предполагаемого отца, солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Подпись трогательного кадра оставила большой простор для фантазии подписчиков поп-звезды.

«Нашей любви один год», — написала 36-летняя исполнительница.

В комментариях к посту поклонники и друзья артистки оставили огромное количество добрых слов и пожеланий, многие удивились, как быстро летит время.

«Быстрее бы уже увидеть ее, интересно на кого больше похожа, надеюсь, на Тилля», — не обошлось без намеков со стороны подписчиков.

Бывшая коллега Лободы по группе «ВИА Гра» Надежда Мейхер написала: «Такой сладкий человечек, человек, человечище... Я горжусь тобой, Лободуня».

«Счастья бесконечного, Светик, доченьке и всей вашей семье», — написала певица Кэти Топурия.

Семейное счастье и плотный гастрольный график не позволили звезде найти время на спецвыпуск шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети», одной из наставниц которого она являлась. Пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова заявила, что на 24 мая, когда в эфире Первого канала состоится спецвыпуск шоу, у Лободы запланировано выступление в Казахстане.

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — цитирует Бурлакову ТАСС.

На вопрос о том, проходила ли предварительная запись передачи, представительница артистки заявила, что «ничего не проходило».

«Светлана на гастролях, она приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве», — заявила пресс-секретарь.

Стоит отметить, что победителем в шестом сезоне детского «Голоса» стала подопечная Лободы — Микелла Абрамова. В финале дочка певицы Алсу набрала 56,5% голосов, с огромным отрывом опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.

Однако после многочисленных жалоб со стороны зрителей и знаменитостей Первый канал организовал проверку легитимности победителя.

Специалистами компании Group-IB, которая взяла на себя проверку звонков и сообщений, отправленных в качестве голосов за участников финала песенного конкурса, были выявлены определенные нарушения в голосовании. Согласно информации источника, в «накрутке» приняли участие около 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу дочери популярной певицы.

После заявления компании Первый канал мгновенно аннулировал результаты шестого сезона.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — гласило заявление телеканала.

Дополнительный шанс победить в шестом сезоне проекта получили не только три лидера в лице Микеллы Абрамовой, Ержана Максима и Валерия Кузакова, но и остальные участники состоявшегося в конце апреля финала — Ренат Таиров, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян и Анастасия Сисаурова.

Премьера детского «Голоса» на российском телевидении состоялась в феврале 2014 года. Наставниками проекта в разное время успели побывать артисты Дима Билан, Пелагея, Валерий Меладзе, Нюша, Леонид Агутин, Светлана Лобода, а также продюсер Максим Фадеев и рэпер Баста. По некоторой информации, седьмой сезон «Голоса. Дети» стартует в начале следующего года, в качестве звездных учителей якобы вновь выступят Пелагея, Меладзе и Ани Лорак. Помимо детской версии шоу, российский зритель увидел 7 сезонов его основной версии и один сезон «Голос. 60+».