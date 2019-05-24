Дочка Алсу или нет? «Голос» выберет победителя без Лободы. LIVE

В том же заявлении Первый канал, что примечательно, подчеркнул, что проводимый аудит не ставит перед собой цель предъявить кому-то обвинения: «Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения».
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу, — сообщил тогда вещатель. — Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».
Буквально синхронно с публикацией отчета Group-IB с публичным заявлением выступил и Первый канал, объявивший, что аннулирует итоги шестого сезона детского «Голоса» и организует специальный выпуск шоу. Именно за его ходом, как можно догадаться, мы с вами сегодня и будем следить.
«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника (под этим номером выступала именно дочь Алсу — «Газета.Ru»), — говорилось в заявлении компании. — Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны.
Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч».
В ходе минувшей недели тема стала совсем уж горячей: компания Group-IB, занимающаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале передачи, опубликовала первые итоги расследования, и они, надо сказать, оказались шокирующими. В частности, проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — дочери Алсу.
Страсти вокруг виктории юной исполнительницы возникли почти сразу же после объявления итогов зрительского голосования. В финале дочь заслуженной артистки России набрала 56,5% голосов, значительно опередив своих соперников Валерия Кузакова и Ержана Максима, которых многие зрители считали более достойными главного приза, — и уже вскоре в сети успех Микеллы стали называть «накрученным», подразумевая некие махинации, которые могли произойти при голосовании. Спустя некоторое время Первым каналом была организована проверка результатов шестого сезона популярного шоу. Тогда же на телеканале сообщили, во время голосования были отмечены некие «аномалии», которые могли стать причиной сбоя в системе голосования.
Напомним, что о съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции специального выпуска шестого сезона песенного шоу «Голос. Дети».