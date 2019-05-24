Дочка Алсу или нет? «Голос» выберет победителя без Лободы. LIVE

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника (под этим номером выступала именно дочь Алсу — «Газета.Ru»), — говорилось в заявлении компании. — Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны.

Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч».