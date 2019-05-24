Всеми забытые: Малахов о судьбах Дорониной и Корчевниковой

Известный телеведущий Андрей Малахов в своей колонке для издания «Стархит» сообщил о госпитализации бывшего директора Московского художественного академического театра имени Горького Татьяны Дорониной. По его словам, никто из актеров даже не навестил ее в больнице.

«Недавно встретил Романа Виктюка и поинтересовался, как поживает бывший худрук и директор МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина. Оказалось, Татьяна Васильевна лежит в больнице, и ни один из актеров, которым она помогала, ее не навестил», — отметил журналист.

При этом Малахов подчеркнул, что отставка Дорониной в декабре прошлого года оказалась такой же неожиданной, как и уход с поста директора Театра кукол имени Сергея Образцова Ирины Корчевниковой, однако эта новость, по его мнению, «хотя бы обсуждалась».

Говоря о судьбе матери телеведущего Бориса Корчевникова, Малахов рассказал, что по окончании контракта бывший директор Театра не знает, чем заняться, поскольку после ухода в ее адрес не было сказано ни единого доброго слова.

«За годы своей работы она буквально возродила главный кукольный театр страны — выгнала арендаторов, открыла третью сцену и, к особой радости Минкульта, улучшила экономические показатели, — сказал он. — Но буквально на следующее утро после окончания шестилетнего контракта и без единого доброго слова в адрес Корчевниковой сотрудникам театра представляют нового директора».

В середине мая стало известно, что Татьяна Доронина после долгого отсутствия вернется в МХАТ им. М. Горького. Будучи назначенной на пост президента театра и председателя художественного совета, 85-летняя артистка еще ни разу не появилась на рабочем месте по состоянию здоровья.

По данным портала «Дни 24», тогда между возглавившим МХАТ в начале декабря Эдуардом Бояковым и Дорониной состоялся долгий разговор. Коллеги обсудили новые спектакли и перезапуск существующих, а также прочие детали.

Режиссер выразил надежду на то, что в мае президент коллегии увидит новый спектакль. Кроме того, в июне должна состояться еще одна премьера. По словам Боякова, Доронина изумительно читает стихи.

В начале марта СМИ били тревогу по поводу «исчезновения» Дорониной. Помимо того, что она долгое время не появлялась во МХАТе, причиной беспокойства поклонников стала отмена спектакля «Васса» с ее участием.

Помощница народной артистки СССР Наталья Цветкова рассказала о ее проблемах со здоровьем. Вместе с тем она заступилась за Боякова, которого некоторые зрители стали винить в ухудшении состояния здоровья актрисы. По некоторой информации, с появлением нового худрука положение Дорониной в театре изменилось. Сообщалось, что художественный совет театра, президентом которого она назначена, все еще не начал свою работу, в связи с чем все важные решения принимаются самим Бояковым.

«Татьяна Васильевна в настоящее время находится в загородном доме, плохо себя чувствует, общается только с личным помощником Натальей Цветковой, но следит за ситуацией в театре и находится в курсе всего происходящего», — цитировало близкого к театру источника издание «Вечерняя Москва».

В начале мая в Театре кукол имени Сергея Образцова внезапно сменилось руководство. Как сообщал «МК», у прежнего директора Ирины Корчевниковой закончился контракт с Министерством культуры России, выступающим в роли учредителя.

При этом, отмечалось, что несмотря на все заслуги Корчевниковой за шесть лет работы в театре, ведомство решило не продлевать контракт, а утвердить на посту директора бывшего теннисиста Владимира Бакулева. В 2012 году спортсмен возглавлял «Современник», но продержался на должности всего полтора сезона. По официальной версии, он был уволен «по соглашению сторон». По информации, Бакулев мало интересовался происходящим в театре.

Ирина Корчевникова была назначена директором Центрального театра кукол имени Образцова в 2013 году — до этого она исполняла обязанности заместителя директора Андрея Лучина. Будучи на посту директора, она открыла третью сцену в театре и восстановила уникальный деревянный занавес, созданный еще Образцовым в 1970-х годах.