«Сдамся в плен»: Мартин раскрыл, как закончит «Игру престолов»

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин пообещал дописать предпоследнюю книгу цикла «Песнь льда и пламени» к июлю 2020 года. Сразу после окончания работы над романом «Зимние ветры» он отправится в столицу Новой Зеландии Веллингтон, где будет проходить всемирный конгресс писателей-фантастов. Автор идеи для самого популярного сериала десятилетия «Игра престолов» заявил, что в случае невыполнения обещания жители островов могут взять его в плен. Об этом сообщает издание New Zealand Harold.

В частности, Мартин разрешил новозеландцам «поселить его в самой маленькой хижине», где автор будет дописывать роман.

«Если к моменту моего прибытия в Новую Зеландию на конгресс у меня не будет книги «Зимние ветры», вы получите мое официальное письменное разрешение запереть меня в маленькой хижине на белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не закончу.

И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать», — пообещал автор.

После выхода последней серии финального сезона «Игры престолов» Мартин признался, что ему тяжело прощаться с сериалом. Также он рассказал о продолжении работы над двумя заключительными романами серии «Песнь льда и пламени».

Он заявил, что сильно опаздывает с завершением предпоследней книги «Зимние ветры», но пообещал, что скоро она выйдет. Затем последует финальная часть «Песни льда и пламени» — «Грезы о весне».

«Люди спрашивают, как все это закончится? Такой же конец, как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да», — написал Мартин в своем блоге.

Писатель не раскрыл подробности сюжета книг, но рассказал, что в них будут «жить» герои, погибшие в сериале. Также в текстовой версии саги появятся персонажи, незнакомые зрителям «Игры престолов».

«Читатели узнают, что случилось с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианной Мартелл, Викторионом Грейджоем, Сиром Гарланом Галантным и множеством других персонажей, как главных, так и второстепенных, с которыми зрители шоу никогда не имели возможности встретиться. И да, будут единороги — в некотором роде», — поделился писатель.

На вопрос о финале «Песни льда и пламени» Мартин не стал отвечать, заявив, что «глупо спрашивать о том, какой конец — книги или телешоу — будет главным».

«У них (создателей сериала. — «Газета.Ru») было восемь часов на последний сезон, я же планирую, что две мои последние книги займут три тысячи страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если еще понадобятся страницы и главы, я добавлю», — заявил Мартин.

Говоря об экранизации цикла своих романов, он отметил отличную работу актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым сериал вышел на экраны и завоевал всемирное признание.

«Я хочу поблагодарить людей, но их так много. На премьере восьмого сезона сериала в Нью-Йорке было 42 актера, и это были далеко не все. И команда, хоть и менее заметная, чем актеры, но не менее важная», — написал Мартин.

Он признался, что может говорить об этом бесконечно, потому что после расставания с работой над сериалом ощущает «сладкую скорбь». Вдохновившись ностальгией, Мартин рассказал о своей первой встрече с продюсерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Вайсом.

«Честно говоря, трудно поверить, что все кончено — годы прошли в мгновение ока. Неужели минуло уже более десяти лет с тех пор, как мой менеджер Винс Джерардис организовал встречу с Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Вайсом в Лос-Анджелесе? Тогда я впервые сел с ними на обед, который продолжался до позднего ужина. Я спросил их, знают ли они, кто такая мать Джона Сноу. К счастью, они знали. Вот как это начиналось. И прошлой ночью это закончилось», — написал Мартин.

По словам 70-летнего автора, увлекательное восьмилетнее путешествие с «Игрой престолов» изменило его жизнь. Произведения Мартина и раньше служили основой для фильмов и сериалов, но с таким успехом он столкнулся впервые.