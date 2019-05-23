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Трансляция
С конца
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'66
Сборная Канады в драматичном четвертьфинальном поединке чемпионата мира переигрывает швейцарцев! Победным дублем у североамериканцев отметился Марк Стоун! На этом трансляцию завершаем! Увидимся на хоккее!
'66
'65
Кутюрье в ближний угол ворот бросил — Дженони на месте.
'65
Канадская тройка в зоне соперника покаталась, но броска по воротам не последовало.
'64
Швейцарцы пока острее действуют в овертайме!
'63
Марчини мощно стрельнул по воротам, Амбюль на пятаке побился за отскок, но шайба досталась канадскому голкиперу.
'62
Нидеррайтер по центру закатился в зону соперника и бросил — Мюррей хорош в игре щитками.
'61
Стартовал 10-минутный овертайм! В формате «3 на 3» действуют команды!
'60
Пролетели три периода встречи! Канадцы затащили эту игру в овертайм, забросив спасительную шайбу за мгновение до сирены!
'60
Рефери указал на центр — успели канадцы! Огненный четвертьфинал получает продолжение!
'60
Судьи пошли смотреть повтор! Надо удостовериться, что это взятие ворот свершилось до сирены!
'60
'60
Дженони справился с мощным щелчком от синей линии! Бегут секундочки — 19 до сирены.
'60
Не попал Диас в пустые ворота — проброс! 28 секунд до сирены!
'60
Дженони прижал шайбу между щитков после наброса от синей линии. 35 секунд!
'60
Североамериканцы берут тайм-аут за 53 секунды до сирены!
'59
Не занесли с пятака! Маршессо был близок к цели!
'59
Пусты канадские ворота!
'58
Выиграли канадцы вбрасывание в чужой зоне, Фаббро зарядил по воротам — голкипер щитком шайбу отразил!
'58
Не прижал Дженони шайбу после броска Сиверсона, но Райнхарту было неудобно играть на добивании!
'57
'57
Швейцарцы исправно выкидывают шайбу из своей зоны, а канадцы начинают спешить и допускают брак в передачах.
'56
Шабо выловил шайбу на ползоне атаки и бросил со второго касания — выше ворот!
'55
Андригетто после виража за воротами выкатился на ползоны и бросил кистями — шайба через рикошеты отправилась в заградительную сетку.
'54
Опасно! Теодор классный пас выполнил на дальнюю штангу, Кутюрье сначала махнул мимо шайбы, а уже повторную попытку заблокировал защитник!
'53
Шабо хитро старался запустить шайбу в ближний угол ворот, но Дженони эту задумку прочитал!
'52
Обрезались канадцы в средней зоне, сразу же нарисовался у швейцарцев выход «два в одного», Нидеррайтер бросил за счёт партнёра — Мюррей потащил!
'51
Райнхарт из-за ворот выгрузил шайбу на пятак, но Кутюрье не дали шанса бросить из убойной позиции, подбив ему клюшку!
'50
Кутюрье со входа в зону соперника от левого края бросил — неточно.
'49
Чирелли сделал передачу на пятак, но Нурсу оттуда не дали бросить без помех — шайба ушла за ворота!
'48
Хас от синей линии бросил, рикошет по пути выключил канадского вратаря из эпизода, но шайба прошла рядом со штангой!
'47
Отстояли канадцы в меньшинстве впервые в матче!
'46
Йози от синей линии стрельнул — Мюррей в игре!
'45
'45
Стоун получил шайбу на левом кругу вбрасывания и в касание мощно пальнул в противоход вратарю — мимо дальнего угла ворот!
'44
Жозеф долго готовил бросок с ползоны, в итоге швейцарцы шайбу блокировали.
'43
Теодор от правого борта бросил, голкипер щитком среагировал, а затем шайбу прижал, опередив Турриса.
'42
Дженони надёжен после непростого броска Чирелли!
'41
Дан старт третьему периоду игры!
'40
Сирена! Во втором периоде канадцы забросили свою первую шайбу в матче — у Стоуна прошло подправление с пятака. Но швейцарцы за 3.8 секунды до сирены на перерыв вновь вышли вперёд в счёте — Хишир здорово сработал при добивании, отличившись в большинстве.
'40
'39
Канадский момент в меньшинстве! Нурс попал в штангу!
'39
'38
Заблокировал канадский защитник наброс Хаса от синей линии — шайба отправилась за пределы площадки.
'37
Швейцарцы затяжную атаку провели, но так и не придумали интересного момента у ворот.
'36
Опасный швейцарский выход на ворота «два в одного»! Амбюль к дальней штанге отпасовал, Берчи чуть-чуть не хватило, чтобы протолкнуть шайбу за щиток Мюррея, а затем уже Фаббро зачистил свой пятак!
'35
Майерс не позволил себя продавить! Шервай едва не проскользнул с шайбой к воротам сборной Канады!
'34
Чирелли затолкали в зону атаки, что привело канадскую атаку к офсайду.
'33
Канадцы больше времени проводят в позиционном нападении, а швейцарцы подстроили свою игру под контратаки.
'32
Шервай в контратаке от правого края бросил — Мюррей не ошибся в створе.
'31
Канадцы из своей «позиционки» выжали два броска в створ — Дженони справился.
'30
Большой отрезок игры без пауз, но и без бросков по воротам.
'29
Не прошёл прострел у Андригетто — шайба застряла у ближней штанги ворот.
'28
Стоун отработал в обороне, не позволив Йози выскочить на ворота.
'27
Обменялись команды атаками с ходу, после чего швейцарский голкипер, прижал шайбу ловушкой.
'26
'26
Кутюрье выехал из-за чужих ворот и резко бросил с разворота — мимо цели.
'25
Канадцы пассивны в атаке и на старте второго периода. Швейцарцы отыграли в меньшинстве, а теперь активно катят к воротам соперника.
'25
Теодор в падении перекрыл передачу Шервая к дальней штанге при швейцарской атаке «два в одного»!
'24
Нидеррайтер сделал передачу на синюю линию, Лёффель в касание пальнул — щитком Мюррей шайбу зацепил, после чего та проползла рядом со штангой!
'23
Дженацци подключился в атаку и нанёс плотный бросок — Мюррей на месте.
'22
Выстояла сборная Швейцарии в меньшинстве.
'22
Маршессо докатил до ползоны атаки и с кистей бросил без помех — перекладина!
'21
Маршессо от правого края в ближний угол ворот бросил, Дженони отбил шайбу перед собой, но добить канадцам не удалось.
'21
Продолжим! Второй период матча канадская сборная начинает в большинстве.
'20
Сирена на перерыв! Швейцарцы активно провели стартовые смены в матче, а затем уже канадцы перехватили инициативу. При игре в равных составах отличиться команды не смогли, но в концовке двадцатиминутки «банкиры» счёт открыли, реализовав большинство.
'20
'19
'18
Хас подготовленный бросок с кистей нанёс — мимо ворот.
'17
'16
Нурс опасно зарядил — рядом с дальней штангой ворот пролетела шайба!
'15
Покружили «кленовые» в зоне атаки, но обошлись без бросков по воротам.
'14
Макканн из-за ворот на пятак сделал пас, Туррис в борьбе с защитником бросил по щиткам вратаря!
'14
Отличные скорости в игре. Команды практически не замечают среднюю зону.
'13
Опасно! Дюбуа при добивании не смог перекинуть щиток швейцарского голкипера!
'12
Йози на правом борту подобрал шайбу, чуть улучшил позицию и бросил с кистей — чуть выше цели!
'11
Нидеррайтер с передачи Фиалы опасно щёлкнул с ползоны — рядом со штангой!
'10
Дженони закрыл ближний угол ворот щитком, парировав бросок Джоста.
'9
Канадцы добавляют в атаке после сонных стартовых минут матча.
'8
Чирелли на синей линии принял шайбу, проскочил мимо защитника, докатил до ворот, но в ближнем бою переиграть Дженони не сумел!
'7
Шабо набросил от синей линии на пятак, но у Турриса не прошло подправление.
'6
Шервай на хорошей скорости ворвался в зону атаки левым бортом и бросил в ближний угол ворот — Мюррей справился.
'5
Неправильный вход в зону соперника получился у швейцарцев — положение вне игры лайнсмен не пропустил.
'4
Маршессо нашёл на дальнем пятаке Фаббро, бросок того в ближний угол получился в сетку, но с внешней стороны ворот!
'3
Швейцарцы с хорошим настроем проводят старт поединка! Марчини со входа в зону атаки хлёсткий бросок исполнил — выше ворот!
'2
Решение рефери! Шайба не пересекла линию канадских ворот!
'2
Моментище у ворот сборной Канады! Нидеррайтер вылез на ворота и протолкнул шайбу под щитком Мюррея, но Нурс успел с «ленточки» шайбу выбить! Судьи решили взять просмотр.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за швейцарцами.
'0
Мэтт Мюррей против Леонардо Дженони — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Канада — Швейцария. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.