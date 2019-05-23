Оставили ни с чем? Лазарев о пересмотре голосов «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев, занявший в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» третье место, прокомментировал новость о пересчете результатов конкурсантов. По итогам пересмотра артист улучшил свой результат на один балл (370 вместо 369), что, однако, никак не повлияло на его место в таблице.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — приводит слова Лазарева сайт kp.ru.

В то же время Лазарев не стал отрицать, что на распределение могло повлиять отношение к России на международной политической арене. При этом певец отметил, что в этом году, в отличие от 2016-го, его меньше «доставали» вопросами относительно политики страны.

«Вообще были очень дружественно настроены и фэны, и журналисты и я был обласкан вниманием», — подчеркнул Лазарев.

В своем инстаграме вокалист также оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.

«У победителя [Дункана Лоуренса. — прим.] классная песня, у итальянца [Махмуда. — прим.] тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!» — ответил на комментарии пользователей Лазарев.

Он добавил, что в финале возникли сложности с голосованием в его пользу. Так, один из комментаторов отметил, что в Испании какое-то время не отправлялись СМС-сообщения в поддержку певца.

«Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год! Это круто», — пояснил Лазарев.

Накануне организаторы «Евровидения-2019» пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников. Согласно заявлению Европейского вещательного союза (EBU), решение было принято из-за ошибки в ходе распределения баллов.

«EBU может подтвердить, что в результате практики пересмотра баллов мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был сгенерирован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВU мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами», — говорится в публикации на официальном сайте.

При пересчете голосов представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше, однако на его итоговое место это не повлияло. Прежним остался и победитель — Дункан Лоуренс из Нидерландов, а второе место удержал итальянец Махмуд.

Впрочем, некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга соответственно Норвегия (331) и Швеция (334) поменялись местами, Северная Македония (305) обогнала Азербайджан (302), а Белоруссия (31) — Германию (24).

После того, как 18 мая профессиональное жюри Белоруссии отстранили от участия из-за утечки голосов, организаторы конкурса распределили баллы между участниками определенным образом.

Выяснилось, что на первое место белорусы поставили россиянина Сергея Лазарева. На второе — голландца Дункана Лоуренса (10 баллов), на третье — норвежскую группу KEiiNO (8 баллов). Всего один балл достался представителю Сан-Марино Серхату.

Ранее российский продюсер Виктор Дробыш пообещал подать в суд на EBU из-за скандала с голосованием Белоруссии.

«Они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле, нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», — пояснил он.

Шансы на победу в разбирательстве оценил продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что в перспективу судебных тяжб, связанных с EBU, не верит, передает ФАН.

«Шансов выиграть суд — ноль, есть шансы потратить деньги. Это серьезные трудозатраты», — указал Пригожин.

Он добавил, что не верит в свободу слова и демократию на европейском пост-пространстве. У Дробыша, по мнению Пригожина, нет никакой возможности одержать верх в споре с EBU, учитывая «весь бред», который в настоящий момент наблюдается в мире.