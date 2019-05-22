Пересчет голосов: «Евровидение» меняет Лазареву баллы

Из-за дисквалификации белорусского жюри Сергей Лазарев в этом году остался без дополнительных 12-и баллов. «Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, потому что они рассекретили итоги голосования. Мы, конечно, в шоке, потому что рассчитывали на поддержку Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри», — комментировал ситуацию артист.