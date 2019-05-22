Пересчет голосов: «Евровидение» меняет Лазареву баллы

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. За развитием ситуации следите в новостях культуры.
Из-за дисквалификации белорусского жюри Сергей Лазарев в этом году остался без дополнительных 12-и баллов. «Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, потому что они рассекретили итоги голосования. Мы, конечно, в шоке, потому что рассчитывали на поддержку Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри», — комментировал ситуацию артист.
Представитель России Сергей Лазарев занял по итогам голосования 3-е место, как и три года назад. Певец выступил с композицией «Scream», написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с Димитрисом Контопулосом.
Тогда СМИ писали о возможном аннулировании итогов, однако, по мнению официального представителя EBU Дэвида Гудмана в этом нет необходимости. По его словам, видеоролик, опубликованный на ютьюбе два года назад, не давал певцу преимущества на конкурсе.
Разгорелся скандал и вокруг победителя конкурса Дункана Лоуренса из Нидерландов. Оказалось, что его песня «Arcade» была опубликована на ютьюбе еще в 2017 году. Это вызвало волну возмущений, поскольку, согласно официальному правилу, в конкурсе могут участвовать только новые композиции.
Впрочем, на конкурсе отличились не только Hatari. В ходе трансляции финала палестинский флаг также появился во время выступления приглашенной певицы Мадонны. Во время исполнения одной из ее песен, двое танцоров из концертной труппы обнялись и обернулись спиной к зрителям, которые увидели нашитые на обратной стороне костюмов флаги Израиля и Палестины.
Так, согласно правилам, могут демонстрироваться флаги стран-членов ООН и ЕС, а также флаг ЛГБТ-сообщества.
«В ходе прямого эфире финала песенного конкурса «Евровидение», исландская группа Hatari на протяжении короткого промежутка времени демонстрировала небольшое изображение палестинского флага, находясь в Зеленой комнате. Песенное состязание «Евровидение» является неполитическим событием, и подобные действия напрямую противоречат правилу конкурса», — говорится в тексте EBU.
Конкурс окончен, но конфликты продолжаются. Сегодня стало известно, что организаторы «Евровидения-2019» рассматривают возможность введения санкций против группы Hatari из Исландии за демонстрацию палестинских флагов во время трансляции финала конкурса в прямом эфире.
Второе место занял участник из Италии Mahmood с 472 баллами (ранее - 465).
Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс после пересмотра результатов получил еще шесть баллов (498).
«Хорошая работа EBU, лучшая шутка 2019 года!», «Пять дней спустя после оглашения результатов?», «Это должно было быть сделано до финала, а не пять дней спустя. Поздно!» — написали интернет-пользователи.
Как и предполагалось, в комментариях к заявлению EBU прибежало множество недовольных. Особое возмущение пересмотр баллов вызвал у поклонников представителей Азербайджана (Чингиза) и Норвегии (группа KeiiNo). По их мнению, стран-участниц «обокрали».
На первое место белоруссы поставили россиянина Сергея Лазарева. На второе — голландца Дункана Лоуренса (10 баллов), на третье — норвежскую группу KEiiNO (8 баллов). Всего один балл — у Сан-Марино.
«Виновницей» пересмотра голосов, к слову, оказалась Белоруссия. После того, как 18 мая профессиональное жюри страны отстранили от участия из-за утечки голосов, организаторы конкурса распределили баллы между участниками определенным образом. Перераспределили, но неправильно.
Что касается Белоруссии, которой в этом году совсем не повезло (учитывая дисквалификацию жюри незадолго до финала конкурса), то теперь ее представительница Зена поднялась на одну строчку (24 место). Германия оказалась позади нее.
И все же для других стран изменения произошли. Так, Швеция (334 балла) переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию (331 балл). Северная Македония (305 баллов) оказалась на седьмой строчке, подвинув на восьмую Азербайджан (302 балла).
«ЕВС может подтвердить, что в результате практики пересмотра баллов мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был сгенерирован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВU мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами», — говорится в публикации на официальном сайте.
Представитель России на конкурсе в этом году Сергей Лазарев получил дополнительно всего один балл. Однако пересмотр никак не повлиял на его место в общем рейтинге — певец по-прежнему третий.
Организаторы «Евровидения-2019» пересмотрели результаты финала конкурса. Согласно заявлению Европейского вещательного союза, решение было принято из-за ошибки в ходе распределения баллов. «Газета.Ru» следит за развитием ситуации в режиме онлайн-трансляции.