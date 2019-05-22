Заплевали: Тарантино привез в Канны новый фильм и пожалел

Американского режиссера и продюсера Квентина Тарантино заподозрили в сексизме, передает The Guardian. Возмущение журналистов вызвал тот факт, что у актрисы Марго Робби в его новом фильме «Однажды в Голливуде» имеется не так много реплик. Кроме того, по мнению репортеров, новая картина постановщика изобилует сценами жестокого отношения к женщинам.

Согласно изданию, Тарантино отказался отвечать на провокационный вопрос и «в агрессивной форме» подчеркнул, что отрицает все обвинения представителей СМИ в сексизме. По его мнению, подобная дискуссия может испортить зрителям впечатления от просмотра фильма.

В свою очередь Марго Робби, исполнившая в ленте роль жены выдающегося режиссера Романа Поланского Шэрон Тейт, отреагировала на вопросы журналистов более спокойно.

«Я думаю, что экранные сцены подтверждают, что мой персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов», — пояснила актриса.

Фоторепортаж: 25 лет спустя: Тарантино представил новый фильм в Каннах __is_photorep_included12369307: 1

Робби также добавила, что согласилась на эту роль, потому что «чувствовала, что таким образом сможет почтить память Тейт». «Квентин сказал мне, что она — сердце всей истории. Для меня она — луч света», — прокомментировала артистка.

Отвечая на вопросы прессы, Тарантино признался, что не стал обсуждать идею фильма с Поланским перед тем, как приступить к съемкам.

«После я встречался с ним пару раз. Я фанат творчества Романа Поланского, в частности, «Ребенка Розмари». Мне это очень нравится», — отметил он.

Режиссер также рассказал, почему он заинтересовался убийствами, совершенными сектой «Семья» Чарльза Мэнсона. По мнению Тарантино, эта история привлекла его своей «непостижимостью».

«Чем больше вы погружаетесь в нее, тем еще более неясной она становится», — пояснил он.

В то же время исполнитель роли Клиффа Бута Брэд Питт отметил, что история Тейт повлияла на всех «отрезвляюще».

«Трагическая гибель Шэрон продемонстрировала отрезвляющий взгляд на темную сторону человеческой натуры. Этот поворотный момент стал настоящей потерей, и именно об этом говорится в фильме», — рассказал актер.

Премьера «Однажды в Голливуде» состоялась накануне на Каннском кинофестивале спустя 25 лет после триумфа «Криминального чтива» в 1994 году. По данным Variety, фильм был восторженно принят зрителями и даже удостоился шестиминутных оваций.

Отмечается, что сам режиссер выглядел очень довольным, и, согласно изданию, шептал «я люблю тебя» своей жене Даниэлле Пик. По красной дорожке прошли также главные звезды картины Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Сюжет фильма разворачивается в Голливуде 1969 года на фоне убийств, организованных сектой «Семья» Чарльза Мэнсона. Картина расскажет об известном телевизионном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его постоянном дублере Клиффе Буте (Брэд Питт), которые пытаются пробиться в мир шоу-бизнеса.

«По сюжету, Рик Далтон и Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии», — говорилось в комментарии к первому трейлеру, опубликованному в конце марта.

В съемках фильма также приняли участие Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот и Люк Перри. Для последнего роль в кино оказалась последней — актер скончался 4 марта после инсульта. Кроме того, на роли в новой ленте утверждены Лина Данэм, Остин Батлер, Лоренца Иззо и Майя Хоук.

«Однажды в Голливуде» станет девятой по счету работой Квентина Тарантино. После десятой ленты Тарантино намерен уйти из кино. Выход фильма на широкий экран запланирован на 26 июля. В России картина выйдет 8 августа.

Примечательно, что еще до начала съемок Тарантино лично встретился с родной сестрой убитой сектой Мэнсона Шэрон Тейт, Деборой, которая поначалу выступала против съемок фильма. Постановщик показал ей свой сценарий и сумел заверить женщину в том, что отнесется к ее семейной трагедии со всем уважением.

Позже Дебора рассказала журналистам, что убедилась в исключительно благородных намерениях Квентина, и назвала будущий фильм «не тем, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом».

Тарантино не раз критиковали из-за чрезмерной жестокости сцен насилия в его фильмах. Сам режиссер в одном из своих интервью признался, что у него нет оружия, и он не против запрета на его ношение в США. По его мнению, уровень насилия в США запредельный.