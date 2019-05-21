Скандалы и ссоры? Тимати проболтался, как ушел Егор Крид

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов прокомментировал уход певца Егора Крида со своего лейбла Black Star. Тимати обратился к прессе и подписчикам, опубликовав видео в инстаграме. В своем видеообращении Юнусов посетовал, что вокруг этой темы последнее время ходят недостоверные слухи, которые он решил раз и навсегда опровергнуть. По словам продюсера, информация о покупке сценического имени »Егор Крид» за 250 млн рублей одному известному бизнесмену является ложью.

«К моему большому сожалению его в этой сделке не было и нет. С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение. Сегодняшним днем Егор является абсолютно свободным от Black Star артистом и Black Star не собирается продлевать с ним контракт», — сказал Тимати.

Напомним, что контракт с известным лейблом у уроженца Пензы закончился в конце марта. Вместе с тем Криду удалось сохранить свой псевдоним. Однако, как отмечают поклонники артиста, с тех пор он еще ни разу не давал концертов, более того, рэпер отменил ранее запланированные выступления.

В то время генеральный директор лейбла Павел Курьянов (Пашу) рассказал о том, что вопрос об условиях ухода артиста обсуждался несколько месяцев. Согласно информации инсайдеров, причиной конфликта рэпера и основателя лейбла стали деньги. Говорилось о том, что Крид получал лишь 20% от гонорара за выступление.

Когда стало известно о том, что музыкант покидает лейбл, он поспешил обратиться к своим поклонникам.

«Хотелось бы поговорить немного про время! Обратиться к моей аудитории, — приводит слова Крида портал «7 дней». — Не тратьте время на ссоры, на войну, больше проводите время со своими близкими. Цените друзья свое время! В жизни каждого артиста, который находится на топе и давно, иногда хочется сделать передышку, уйти. Так вот, это не про меня. Ждите скоро много нового!»

Исполнитель пообещал, что в ближайшее время начнет реализовывать свои большие планы и заверил фанатов, что за его карьеру переживать не стоит.

Позже похожее видеообращение опубликовал продюсер Иосиф Пригожин, он также попросил прекратить распространять слухи о том, что у них с Кридом контракт. Судя по реакции подписчиков артиста, многих волнует, «почему Крид не может сам за себя ответить».

Среди озвученных мнений прозвучало и такое: артист пришел в лейбл еще совсем юным и пока не научился решать свои проблемы, вместо него это делали продюсеры. Привыкший «выглядеть круто» Крид предпочел не комментировать ситуацию, чтобы не сказать лишнего и неумного, считают в прессе.

Менее благополучно сложилась похожая ситуация с другой бывшей артисткой лейбла Black Star Кристиной Саркисян (Кристина Си). Несколько месяцев назад девушка попыталась закатить публичный скандал из-за лишения ее творческого псевдонима. Стоит отметить, что ее контракт закончился больше года назад. Проведя все это время в свободном плавании, артистка в итоге решила заявить, что право на сценическое имя было присвоено лейблом без ее согласия. После этого она выпустила композицию под «старым» именем, которая, как и следовало ожидать, сразу же пропала из музыкальных сервисов после жалобы представителей лейбла.

Тогда артистка решила объявить войну бывшему работодателю: «Я предприняла несколько попыток решить все мирным путем. Но мое желание сохранить хорошие отношения с компанией осталось без внимания. Придется решать все вопросы в правовом поле».

Глава Black Star Тимати в одном из своих комментариев по ситуации четко дал понять, что не считает девушку адекватной, сообщает издание Super. По информации инсайдеров, взаимоотношения лейбла и певицы всегда было трудно назвать гладкими.

Саркисян подписала пятилетний контракт с Black Star в 2013 году, став первой девушкой в команде. Однако уже год спустя деятельность по ее раскрутке приостановилась. Причиной этого якобы стала «звездная болезнь» и тяжелый характер девушки.

Несмотря на это, гастрольный график Кристины Си все равно был забит, однако некоторые заказчики оставались очень недовольны результатом. Каждый раз перед выступлением девушки менеджмент молился, чтобы на этот раз ее ничего не расстроило. По некоторой информации, однажды на концерте в Казахстане Саркисян не устроила реакция зала и она прервала выступление заявив: «Мне грустно. Я не понимаю, почему вы не качаете? Ощущение, что я для себя пою».