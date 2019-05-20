«Сделали врагом России»: Дробыш подаст в суд на «Евровидение»

Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш готов подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за скандала, связанного с утечкой голосов Белоруссии на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019».

«Я собираюсь [подать в суд], сейчас как раз решаю вопрос, мне нужно проконсультироваться с юристами. То, что они [EBU] сделали, — это нарушение всех норм. Нельзя выдавать стране, Белоруссии, за час конвертик с названиями стран, которые они должны назвать, не определяя их», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Дробыша, спикеру от Белоруссии следовало объявить зрителям, что озвученные баллы не являются решением жюри.

«Тогда надо было разрешить, чтобы жюри сказало, что это решение Европейского вещательного союза. Там совсем отсутствовала Россия», — отметил автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении-2012».

Кроме того, Дробыш в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение организаторов вокального состязания сильно ударило по отношениям России и Белоруссии.

«Они нанесли огромный урон отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы, — посетовал он.

— На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа».

18 мая, незадолго до финала «Евровидения», белорусское жюри отстранили от голосования. Причиной тому стало разглашение оценок коллегии. Члены жюри рассказали журналистам портала tut.by, кому они раздавали свои баллы во время первого полуфинала. Согласно правилам конкурса, выносить на публику такие детали запрещено.

«Чтобы соответствовать правилам голосования, EBU принял меры и отстранил от голосования в финале белорусское жюри», — пояснили организаторы.

При этом на самом портале принесли извинения за разглашение конфиденциальной информации.

«К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил данного конкурса. В противном случае данный материал никогда бы не появился у нас на портале. Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри», — обратились журналисты.

О том, что белорусскому жюри запретили участвовать в финале конкурса, сообщил и представитель России Сергей Лазарев, разместив соответствующий пост на своей странице в инстаграме.

«Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, потому что они рассекретили итоги голосования. Мы, конечно, в шоке, потому что рассчитывали на поддержку Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри», — написал он, подчеркнув, что зрители из Белоруссии все равно могут отдать голос за понравившегося участника.

После оглашения результатов «Евровидения» Лазарев выразил мнение о том, что к России во время конкурса относились несколько предвзято, и это не дало стране стать победителем шоу.

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию. Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — сказал Лазарев представителям СМИ, отметив, что «очень дружественно были настроены и фанаты, и журналисты», которые в этом году его «гораздо меньше доставали политическими вопросами».

«Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году», — добавил он.

В финале конкурса Белоруссию представила 16-летняя Зина Куприянович под псевдонимом ZENA. По итогам голосования певица заняла 25-е место. Дробыш находился в Тель-Авиве в команде участницы.

В этому году с 492 баллами победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место занял представитель Италии, третье — российский певец Сергей Лазарев. Вокалист исполнил композицию «Scream» («Крик»). Песню написал российский певец эстрады Филипп Киркоров совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.