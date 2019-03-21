Умерла звезда «Дальнобойщиков»

Российский актер Петр Зайченко, наиболее известный по фильму «Такси-блюз» и сериалу «Дальнобойщики», скончался на 76-м году жизни в одной из волгоградских больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку артиста Ксению Амирову.

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«Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало/ У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт», — приводит ее слова издание.

По словам Амировой, с 8 марта Зайченко находился в медучреждении. Она призналась, что актер был госпитализирован с инфарктом еще полтора месяца назад. Ксения не исключила, что причиной кончины артиста стал именно третий инфаркт.

Фоторепортаж: Умер актер Петр Зайченко __is_photorep_included12257557: 1

«Изначально дедушку госпитализировали с инфарктом еще полтора месяца назад, — цитирует ее «Волгоградская правда». — Врачи спасли его, потом, где-то две недели назад — снова инфаркт уже в больнице, ему провели шунтирование, вернули фактически того света. При этом медики сказали, что третьего инфаркта, он вероятнее всего, не переживет».

В начале февраля Зайченко был госпитализирован с инфарктом в Волгоградскую областную больницу. Тогда медики оценивали состояние актера как стабильно тяжелое. Согласно СМИ, проведать артиста не пускали даже близких родственников и друзей.

«Два дня назад у Петра Петровича [Зайченко] случился инфаркт, он сейчас в реанимации лежит, лечится в Волгоградской областной больнице/ Буквально недавно пришло сообщение, что его состояние стабильное, но тяжелое, согласно заболеванию, все идет так, как обычно идет при инфарктах. Угрозы жизни нет», — рассказывал внук 75-летнего Зайченко.

Близкий друг заслуженного артиста России, художник Владислав Коваль отметил, что общался с актером примерно полмесяца назад. По его словам, состояние Зайченко было подавленным, так как полтора года назад ушла из жизни его супруга.

«Состояние моего друга было подавленным, он не мог пережить смерти супруги Валерии, хотя и прошло полтора года, — приводит слова Коваля «Крестьянская правда». — На мой взгляд, он потерял волю к жизни, перестал бороться, потому что не мог смириться со смертью Валерии. Поэтому угасал».

Кроме того, Коваль рассказал, что в семье Зайченко также все не было гладко. По его словам, у артиста были напряженные отношения с родным внуком.

«Никакие предложения ролей в кино в течение этих полутора лет не могли вернуть ему радость бытия… Да и в семье все было не так гладко, он был недоволен отношениями с родными, особенно с внуком общение было не из простых — он переживал. Если человек болеет и ему не за что бороться — он сгорает быстро», — посетовал он.

Коваль признался, что не ожидал, что его друг так быстро уйдет из жизни: «Конечно, не ожидал. Но сейчас наша общая задача — достойно проводить его в последний путь».

Отмечается, что решение о дате и месте похорон Зайченко пока не принято.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое нынешнего Палласовского района Волгоградской области. По окончании Саратовского театрального училища им. И. Слонова начинающий актер устроился в Волгоградский театр им. М. Горького, где проработал до 1974 года. С 1990 года Петр Зайченко присоединился к волгоградскому «Облконцерту», а в 1994–1995-м играл в городском казачьем театре.

Актерская слава пришла к артисту после роли сержанта Ивана Пухова в ленте Вадима Абдрашитова «Парад планет» в 1984 году. В 1990 году Зайченко снялся у Павла Лунгина в «Такси-блюз», где сыграл Шлыкова. В том же году картина была представлена на Каннском фестивале, а фотографии Зайченко появились на обложках французских киножурналов. После такого признания Петру Петровичу предлагали роли в своих проектах постановщики из Франции, Испании и Польши.

За свою карьеру Зайченко сыграл в более чем 50 фильмах. Среди них — «Плюмбум, или Опасная игра», «Сибирь. Монамур» и «Свободное плавание». Кроме того, он снимался в таких популярных сериалах, как «Дальнобойщики» и «Участок». В 1998 году был удостоен звания «Заслуженный артист России».