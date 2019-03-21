Под крики «Браво!» Хуциева похоронили рядом с Началовой

В Москве простились с великим советским режиссером Марленом Хуциевым. Автор «Весны на Заречной улице» скончался в Боткинской больнице столицы 19 марта в возрасте 93 лет. Церемония прощания с выдающимся кинодеятелем прошла в Центральном доме кинематографистов.

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На прощание и похороны Хуциева пришли сотни людей, среди которых были родные и близкие покойного, его коллеги, а также поклонники творчества режиссера. Можно было заметить много известных лиц российского и советского кино — актеров Бориса Щербакова, Авангарда Леонтьева, Александра Панкратого-Черного, Валерия Баринова, режиссеров Вадима Абдрашитова, Павла Чухрая, драматурга Аркадия Инина.

Фоторепортаж: Прощание с Марленом Хуциевым __is_photorep_included12257143: 1

На прощании с Хуциевым коллеги и ученики произнесли много теплых слов. «Мы прощаемся с крупнейшим явлением в отечественной культуре и киноискусстве, — приводит слова Вадима Абдрашитова «Интерфакс».

— Те, кто имел счастье входить в его окружение, будут помнить его как человека веселого, остроумного, очень контактного, любящего товарищество как таковое».

Панкратов-Черный вспомнил, что Хуциев всю свою карьеру был вынужден преодолевать множество проблем и бороться с цензурой.

«Ему мешали всю жизнь, не давали свободно работать. Все время страдал, но ни с кем не делился», — отметил актер.

Народный артист России Валерий Баринов назвал Хуциева человеком-эпохой.

«Ушел не просто человек — человек-эпоха, — цитирует актера ТАСС. — Этот человек снял не много фильмов, но каждый фильм Марлена Мартыновича был знаковым событием для всех поколений — и моего, и моложе, и старше».

Авангард Леонтьев вспомнил, что Хуциев всегда являл собой пример для подражания как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни.

«Марлен Мартынович был мудрец, человек порядочный, человек, который не позволял себе участвовать в сомнительных кампаниях, поддерживать сомнительные вещи, — поделился своими воспоминаниями Леонтьев.

— Наоборот, как-то прислушиваясь к нему, глядя на него, можно было ориентироваться, какое поведение является правильным. При том, что он был классиком мировой кинематографии, он был невероятно прост, как будто он крестьянин, простой крестьянин».

Борис Щербаков назвал режиссера умнейшим и мудрейшим человеком.

«Мы сидели с ним за одним столом, и меня поразил его удивительный оптимизм, в глазах искорки, абсолютно детские, и безумная доброта, — сказал народный артист России. — Была бы моя воля, я бы отвез его к себе на дачу, укутал в плед и слушал, слушал, слушал. Это был умнейший, мудрейший и интеллигентнейший человек. Его фильмы — это больше чем фильмы, это какой-то космос».

«Таких картин, как он, не снимал и не снимет никто и никогда. Это был великий поэт, великий гражданин и человек необычайного мужества», — подчеркнул народный артист России Андрей Хржановский.

Павел Чухрай отметил, что Хуциев оказал огромное влияние на отечественный кинематограф.

«Огромное влияние он оказал на наш кинематограф, — сказал Чухрай. — И огромное влияние своей личностью наш цех. Он всегда был примером честности, чистоты, доброжелательности. Что тут еще скажешь… Спасибо, что он был».

На церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов гроб с телом Хуциева поставили на сцене, а рядом с ним приставили почетный караул. Посетители принесли огромное количество венков и цветов. Прощание с великим режиссером завершилось бурными овациями и возгласами «Браво!», которые не стихали на протяжении примерно десяти минут.

Отпевания Марлена Хуциева прошло в Грузинской православной церкви, после чего гроб был перевезен на Троекуровское кладбище. Тело режиссера было предано земле под выстрелы почетного караула.

Фоторепортаж: В Москве похоронили Юлию Началову __is_photorep_included12256093: 1

Всего в нескольких десятках метров почти в это же время проходили похороны популярной певицы Юлии Началовой, умершей 16 марта в той же — Боткинской больнице.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. Его отец назвал сына в честь теоретика коммунизма Карла Маркса и первого лидера СССР Владимира Ленина. В год окончания Великой Отечественной войны будущий классик советского кино смог поступить во ВГИК. Хуциев снял ряд легендарных советских фильмов, включая такие картины, как «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича».