Пугачеву так и не дождались: кто был на похоронах Началовой

В четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны российской певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни в конце минувшей недели в возрасте 38 лет. Траурная церемония была запланирована на 12:00 по московскому времени, однако некоторые поклонники знаменитой артистки прибыли на прощание, которое по просьбе родственников сделали закрытым для журналистов, задолго до этого — примерно к 08:00.

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Проститься в исполнительницей — помимо фанатов — пришли и многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу: в частности, солист «Иванушек International» Кирилл Андреев, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, певцы Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Анастасия Стоцкая, Зара, Катя Лель, Филипп Киркоров, актер Александр Михайлов, пародист Александр Песков, продюсер Бари Алибасов и многие другие.

Фоторепортаж: В Москве похоронили Юлию Началову __is_photorep_included12256093: 1

Была на прощании, естественно, и пресс-секретарь Началовой Анна Исаева, которая в последние дни жизни Юлии едва ли не ежедневно сообщала публике об ее состоянии. В разговоре с журналистами представительница артистки отметила, что на произошедшую трагедию «откликнулись все». По ее мнению, Началова была бы рада, если бы знала, сколько людей пришло с ней проститься.

«Приезжают люди из Воронежа, их много. Там Началова родилась. Приехали учителя Юли, сокурсники ее, здесь все — цитирует Исаеву «Московский комсомолец». — В прощальном зале сейчас много людей, Юля, как принцесса, вся в былых цветах. Мы близкие люди, ей было 19 лет, когда познакомились. Я пиарила ее свадьбу — с тех пор и дружу с ней. Юля всегда работала на износ. Сейчас много нападок, прошу уважать артистов. Мне она никогда не жаловалась, хотя мы близкие люди».

Отвечая на вопросы прессы, Анна не смогла сдержать слез. При этом она выразила надежду, что Началова будет удостоена звания заслуженной артистки страны посмертно.

«Мы подали документы на звание заслуженной артистки. Мы не успели. Может ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратится с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается», — сказала пресс-секретарь.

Вместе с тем она сообщила, что 12-летняя дочь Юлии останется с бабушкой и дедушкой — и ее родной отец, экс-футболист сборной России Евгений Алдонин (с Началовой он развелся еще в 2011 году), якобы не против этого.

«Дочка присутствует [на прощании]. Как она себя чувствует, отвечать не стану — это нелепый вопрос, — заявила Исаева. — Дочь Юлии останется с бабушкой и дедушкой. Отец ребенка Евгений Алдонин не против».

В свою очередь Киркоров признался, что до сих пор не может поверить в кончину популярной исполнительницы: «Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится».

Некоторые почитатели таланта Юлии, обсуждая траурное мероприятие, ожидали, что его среди прочих посетит бывшая супруга Киркорова Алла Пугачева. Проститься с Началовой Примадонна, в последнее время усиленно готовящаяся к своему 70-летнему юбилею, впрочем, не явилась.

В ходе церемонии поклонникам Началовой становилось плохо — согласно очевидцам, одна из женщин даже упала в обморок на выходе из траурного зала. Многие же после выхода из помещения старались успокоить себя с помощью таблеток. Около 14:30 гроб с телом певицы вынесли из траурного зала под оглушительные аплодисменты и понесли в сторону могилы. В этот момент некоторые фанаты исполнительницы плакали навзрыд, тогда как другие — вырывали камеры и телефоны у соседей, требуя прекратить съемку.

Спустя примерно 50 минут Юлия была похоронена. По информации СМИ, крест, установленный на ее могиле, был без надписей и без изображения Христа, однако на его вершине была небольшая икона Николая Угодника, врезанная в дерево.

Отметим, что практически синхронно с похоронами Началовой — и всего в нескольких десятках метров — на Троекуровском кладбище Москвы в последний путь провожали режиссера Марлена Хуциева, умершего 19 марта.

«Газета.Ru» следила за прощанием с Юлией Началовой в онлайн-трансляции.