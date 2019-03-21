«Одним шутом меньше»: Лоза обрадовался уходу Шнурова

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на роспуск группировки «Ленинград», о котором лидер коллектива Сергей Шнуров объявил несколько дней назад. В своем комментарии критик назвал Шнура «шутом» и выразил уверенность в том, что место скандального певца быстро займут «новые матерщинники», пишет НСН.

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«Мне абсолютно неинтересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы — сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль.

Спрашиваю музыкантов — сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Охренительно!» — возмутился Лоза.

По словам музыканта, уход Шнурова ничего не изменит в российском шоу-бизнесе — в нем просто «будет одним шутом меньше». Также он заявил, что в России пора менять отношение к культуре.

«Шнуром больше, шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады — товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что все это ерунда», — заключил критик.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что текущий тур коллектива станет прощальным. Певец преподнес эту новость своим подписчикам в форме большого стихотворения.

В начале традиционно богатого на нецензурную лексику произведения Шнуров дал снисходительную оценку своему творчеству. Певец подчеркнул, что самостоятельно выбрал «этот стиль баснословного угара». Он отметил, что «жег, как мог, шнура фитиль» как во время популярности энергетического коктейля «Ягуар», так и «в эпоху пост-спайса».

«Странно, но все жив нахал. // Дорн вопил, мол не стесняйся, // Не стесняясь, я бухал», — написал Шнуров.

Также он признался, что устал «все «иметь» в предельном смысле» и пришел к выводу, что «раж уходит в тираже».

«Быть в витрине зоопарка, // Это та еще запарка; // Ряженым орангутаном, // Танцевать потешно танго, // Под свои стишки и песни, // А про выходной забудь. // Хочешь лопни, хочешь тресни, // Выдай людям что-нибудь», — пожаловался певец.

Далее 45-летний Шнуров предположил, что «уже подрос», обратил внимание на собственные «седины» и выразил желание «пожить для себя».

«Почесал свои седины. // Смерил жизнь самою ею. // Прожил я до середины, // Делал то, что я умею», — сообщил он своим подписчикам.

В заключение музыкант пообещал в будущем снова собрать «Ленинград» в том случае, если его не достанут «в край». На этой ноте он окончательно попрощался с поклонниками.

«А пока, ну все, пока. // Мавр сделал свое дело, // Знаю я наверняка», — подытожил Шнуров.

Правдивость слов музыканта подтвердил гитарист группы Дмитрий Гугучкин. В комментарии телеканалу «360» мужчина заявил, что опубликованный Шнуровым текст написан им всерьез.

«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — уверил Гугучкин.

В конце прошлого года источник из окружения коллектива сообщил сайту kp.ru о том, что новая спутница Шнурова поэтесса Ольга Абрамова начала интересоваться финансовой стороной проекта супруга и предложила уменьшить зарплаты музыкантов.

«Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя», — сказал источник.

По словам бывшего участника группы Стаса Барецкого, сам Шнур всегда «был далек от финансовых вопросов», с головой уходя в творчество.

Ранее лидер «Ленинграда» неоднократно говорил о том, что не планирует до конца жизни заниматься концертной деятельностью. Например, в интервью журналу «Медведь» в 2013 году музыкант напомнил о просьбе «пристрелить» его в случае выступлений на сцене после сорока лет.