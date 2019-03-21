«Капитан Марвел» против «Мы»: на что пойдут в США

Согласно прогнозистам, лидером американского бокс-офиса на ближайшие выходные станет хоррор «Мы» («Us») режиссера Джордана Пила. По мнению экспертов, новый проект от создателя нашумевшего триллера «Прочь» соберет в грядущий уикенд $45-50 млн.

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К слову, предыдущая картина заработала на старте $33 млн. В общей сложности за время проката лента при скромном производственном бюджете в $4,5 млн собрала более 255 млн, удостоившись почетного третьего места в рейтинге самых прибыльных ужастиков в истории (выше оказались лишь «Оно» и «Изгоняющий дьявола»).

Не обошлась картина и без премий. Так, первая режиссерская работа Пила удостоилась сразу четырех номинаций на «Оскар» («Лучший сценарий», «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер»), забрав по итогам одну статуэтку (за сценарий).

В центре сюжета «Мы» — история семейной пары, которая вместе с детьми приезжает в летний домик в надежде отдохнуть. Однако по-настоящему расслабиться путешественникам так и не удается: уже ночью к ним в гости заглядывают четверо жутких незнакомцев, которые до ужаса похожи на них самих. Главные роли в ленте исполнили Яхья Абдул-Матин II, Люпита Нионго, Анна Диоп, Уинстон Дьюк и Элизабет Мосс.

На второй строчке, согласно прогнозам, окажется фильм «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. 21-я картина в киновселенной Marvel пополнит кассу еще на $40 млн, продемонстрировав падение на 40%. Таким образом, лента уверенно приближается к отметке в 300 млн.

В минувший уикенд внутренние сборы первого женского блокбастера франшизы составили $69,3 млн. По мнению экспертов, «Капитан Марвел» войдет в пятерку самых прибыльных работ киностудии. Если верить прогнозам специалистов, боевик не спустится на дно топ-листа вплоть до 5 апреля, пока в американских кинотеатрах не выйдет его прямой конкурент — «Шазам!» производства DC.

На третьем месте американского бокс-офиса, вероятно, финиширует мультфильм «Волшебный парк Джун». Стартовавшая со второго места, анимационная лента в свой первый уикенд собрала $16 млн. Так, мультик о волшебных фантазиях юной Джун превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали ему лишь $11,5 млн.

Следом за топ-3 рискует оказаться новичок минувшей недели, романтическая драма «В метре друг от друга». Тогда ленте удалось заработать $13,1 млн, финишировав на третьем месте с $13,1 млн. В основе ленты лежит трагичная история любви двух подростков, которые из-за серьезного заболевания не могут даже прикоснуться друг к другу и пытаются совладать с соблазном.

Замкнет пятерку сильнейших, вероятно, мультфильм «Как приручить дракона 3». По итогам четвертого уикенда заключительная часть трилогии о дружбе людей и драконов соберет $9,3 млн.

Шестая строчка достанется комедии «Мэдея на похоронах», для которой минувший уикенд стал уже третьим. На прошлых выходных касса фильма Тайлера Перри, в котором он выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли одновременно, пополнилась на $8 млн.

Седьмой станет еще один дебютант прошлой недели — комедия «Не запятнай Фриду 2», стартовавшая в американском прокате с шестого места. За период с 14 по 17 марта лента о приключениях бывшего мошенника Зеки смогла выручить $3,9 млн.

Наконец, на восьмом месте финиширует фантастический триллер Руперта Уайатта «Битва за Землю». Доблестные воины, спасающие планету от пришельцев, пока заработали в домашнем прокате $3,2 млн.