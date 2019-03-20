Испугала смерть Началовой? Экстрасенс против «Последнего героя»

Победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин отказался участвовать в реалити-шоу «Последний герой». По его мнению, пребывание на юге может плохо сказаться на его здоровье и интуиции.

«Я отказался от участия в проекте по нескольким причинам, и одна из них заключается в опасности юго-восточной энергии для моего здоровья и моей интуиции», — объяснил Литвин в фейсбуке.

— Кстати, человек с высокой интуицией по доброй воле бы туда не поехал, а если бы поехал, то не спешил с возвращением».

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Комментируя «мистическую цепь» смертей участников «Последнего героя», последней из которых стал уход из жизни 38-летней певицы Юлии Началовой, Литвин подчеркнул, что никакого проклятья в этом нет.

«Нет никакого проклятья, есть несвоевременность события», — пояснил экстрасенс.

Литвин отметил, что при планировании поездки на дальние путешествия и длительный срок необходимо учитывать «благоприятное географическое направление». По его мнению, смерть артистки могла быть спровоцирована нахождением в теплом климате.

«Поездка на необитаемый остров запускает у некоторых участников аутоиммунные процессы», — заключил он.

После смерти Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, в сети появилась теория о проклятии реалити-шоу «Последний герой». Исполнительница стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона после рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), ушедшего из жизни в феврале этого года, и смерти певицы Жанны Фриске в 2015 году. Кроме того, кончина Юлии стала девятой среди участников всех сезонов.

Первой, кто обратил внимание на печальную череду смертей, стала подруга Началовой, фигуристка Мария Бутырская. Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании в интервью Teleprogramma.pro заявила, что была шокирована кончиной артистки, подобной преждевременной смерти Жанны Фриске.

«Мне мама позвонила и все сказала. Она была не так давно на моем дне рождения. Пела, танцевала. Что хочу сказать. Фриске. Началова. «Последний герой», где мы и познакомились. Кошмар какой-то. Ей бы жить, любить, воспитывать детей», — приводит ее слова издание.

Бутырская подчеркнула, что во время нахождения на проекте Началова хотела уйти из «Последнего героя».

«Она была такая молодая, искренняя. Тогда у нее был другой муж. При этом она хотела уйти из «Последнего героя». Скучала, рвалась к родным. Юля была очень откровенным человеком», — добавила она.

Известно, что перед съемками шоу, участники которого соревновались между собой на необитаемых островах в Карибском море, местные жители предупреждали организаторов о том, что ранее эта территория принадлежала племенам майя. По их словам, съемки на островах и игры в костюмах местных племен могли разозлить местных духов.

Жанна Фриске, которая участвовала вместе с Началовой в съемках четвертого сезона «Последнего героя», скончалась 5 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. Певица узнала о неоперабельной опухоли головного мозга во время беременности, проходила лечение за границей, однако так и не смогла победить заболевание.

В том же сезоне программы принимал участие и рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. О смерти артиста в начале 2019 года сообщил его отец. После выступления в частном клубе Толмацкий-младший вышел в гримерку, где резко побледнел, сел в кресло и перестал дышать. Отец артиста рассказал о том, что причиной смерти стала гипертрофическая кардиомиопатия, которую врачи часто обнаруживают лишь на вскрытии.

Не обошла печальная участь стороной и участников третьего сезона шоу — актрису Веру Глаголеву и музыканта Криса Кельми. Артистка умерла в августе 2017 года в клинике пригорода Баден-Бадена от рака желудка. Тело Криса Кельми, вместе с которым реабилитацию от алкогольной зависимости проходила другая участница проекта Дана Борисова, было обнаружено в его собственном доме в Московской области 1 января 2019 года.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после раны ноги. Ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева сообщала, что несколько лет назад у певицы нашли подагру и она «перманентно занимается» ее лечением.