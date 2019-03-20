Виторган в пролете? Собчак и Богомолов вышли в свет

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые «официально» вместе вышли в свет, передает kp.ru. Знаменательное для всего российского шоу-бизнеса событие произошло в рамках международной музыкальной премии в области классической музыки, состоявшейся 19 марта в Большом театре.

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Слухи о том, что Собчак и Богомолов являются любовниками, заполонили русскоязычный сегмент интернета еще в конце прошлого года, когда знаменитостей сфотографировали вместе перед показом одного из фильмов в кинотеатре. Тогда же пользователи сети предположили, что именно из-за Ксении режиссер расстался со своей на данный момент уже бывшей супругой — актрисой Дарьей Мороз. В прессе при этом отмечалось, что романтические отношения между Собчак и Богомоловым возникли еще летом 2018-го.

Особой пикантности ситуации добавлял тот факт, что кандидат в президенты России на последних выборах в то время еще состояла в браке с артистом Максимом Виторганом.

Уже в конце января 2019 года история получила яркое продолжение, когда около одного из московских кафе произошла потасовка с участием Константина и Максима. Подробнее об инциденте вскоре после случившегося рассказал один из его очевидцев.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал свидетель в интервью «Пятому каналу».

По его словам, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак, в свою очередь, пыталась успокоить постановщика, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Виторган, однако вновь «сцепиться» охрана им уже не позволила.

Стоит отметить, что официально факт драки ее участники не подтверждали (хотя режиссер позднее рассказал о переломе носа). В то же время не последовало и опровержения касательно романа Богомолова и Собчак.

Напротив — соответствующие слухи с каждым днем казались все более и более правдоподобными благодаря самим членам «любовного треугольника». Так, к примеру, все еще действующие супруги неоднократно отмечались наталкивающими на определенные размышления публичными комментариями, а саму Ксению несколько раз якобы замечали в компании Богомолова (в частности, на одной из парижских выставок). Наконец, почти все тайное стало явным 8 марта, когда телеведущая и актер сообщили своим подписчикам о расставании.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — поведала Ксения.

Немногим позднее Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскрыла и подробности разрыва с Виторганом. По ее мнению, расставание — это «общая ответственность».

«Мне кажется, что ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное, — призналась она. — Если ты сохранить это почему-то не сумел, то надо быть хотя бы достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей».

Кроме того, журналистка отметила на вопрос, отдаст ли сына Платона Максиму, если мужчина захочет растить ребенка один. Согласно Ксении, такая ситуация в их семье невозможна.