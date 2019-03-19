Подальше от педофилии? Дочь Майкла Джексона хотят упечь в клинику

По мнению семьи поп-певца Майкла Джексона, его дочь Пэрис должна пройти лечение в реабилитационной клинике из-за эмоциональных проблем и злоупотребления опасными веществами. Ранее 20-летняя актриса и модель была госпитализирована после попытки суицида: Пэрис пострадала от потери крови, сообщает TMZ со ссылкой на ее родственников.

Позднее девушка оставила под этой новостью эмоциональный комментарий, в котором опровергла информацию о суициде и назвала журналистов лжецами.

«Будьте вы прокляты, мерзкие лжецы!» — цитирует Пэрис Page Six.

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По предположениям прессы, скандал вокруг дочери Джексона разгорелся на фоне выхода документального фильма «Покидая Неверленд» с обвинениями короля поп-музыки в педофилии.

В основу фильма легли показания Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, заявивших, что много лет назад Джексон их домогался. Согласно показаниям, Робсону на момент первого случая растления было семь лет, а Сейфчаку — десять. В детстве они проводили много времени на ранчо Джексона «Неверленд» в Калифорнии, куда приезжали вместе со своими семьями. По словам мужчин, они ночевали отдельно от родителей, но в одной комнате с хозяином дома.

Однако родственники Джексона отметили, что при его жизни Робсон и Сейфчак опровергли слухи о том, что артист вступал с ними в сексуальную связь. В частности, в 2005 году на суде они заявили, что Джексон «никогда не занимался с ними ничем неподобающим».

В отношении Джексона дважды начинали расследование о педофилии — в 1993-м и 2003-м годах.

Выход фильма на соответствующую тему вызвал бурную реакцию среди поклонников и наследников певца. Родственники Джексона опровергли заявления Робсона и Сефчака и отправили телеканалу HBO письмо с претензиями. «Покидая Неверленд» они назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне».

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — заявил адвокат семьи Говард Вайцман.

Телекомпания, в свою очередь, выступила в защиту четырехчасового фильма и отказалась отменять его премьеру. После этого заявления наследники исполнителя подали в отношении HBO иск на $100 млн. По словам Джексонов, телеканал нарушил заключенную в 1992 году договоренность, согласно которой обязывался не распространять порочащую честь певца информацию.

Также они возмутились тем, что сюжет картины основан на словах посторонних людей, а мнения близких артиста в нем не учитывались.

«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо», — заявили родственники Джексона.

«Покидая Неверленд» заметно «проехался» по наследию исполнителя: многие радиостанции сняли с ротации его песни, а французский бренд Louis Vuitton приостановил продажу одежды в стиле Джексона. Кроме того, продюсеры популярного мультсериала «Симпсоны» решили вырезать один из эпизодов третьего сезона под названием «Совершенно безумный папа», в котором музыкант озвучивал одного из персонажей.

На выход скандального фильма сразу же отреагировали поклонники короля поп-музыки. По данным NME, только во Франции три фан-группы Джексона подали в суд на обвинителей артиста в педофилии. По их мнению, Робсон и Сейфчак «запятнали его память».

Российские фанатские сообщества также потребовали от Министерства культуры и Первого канала отменить показ «Покидая Неверленд». В частности, они заявляли, что фильм «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних» и «насаждает западные ценности».

В итоге Первый канал перенес фильм из эфира на официальный сайт. По словам главы дирекции общественных связей и интернет-вещания канала Ларисы Крымовой, перенос премьеры на онлайн-платформу был обусловлен «спекуляциями и агрессией со стороны как сторонников, так и противников фильма».