Мой дельтаплан: 70 лет Леонтьеву — секс-символу двух эпох

Народный артист России и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, певец Валерий Леонтьев отмечает 19 марта свое 70-летие. За сорокалетнюю карьеру он записал более 20 альбомов, тираж которых достигает нескольких миллионов экземпляров, а также 13 лет подряд удерживал звание певца года. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие песни Леонтьева в день рождения секс-символа советской и российской эстрады.

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«Кружатся диски»

Первым всесоюзным хитом Валерия Леонтьева стала песня «Кружатся диски». С ней артист должен был появиться на телевидении в новогоднюю ночь 1980 года, однако телевизионное руководство приняло решение вырезать номер из «Огонька» из-за непривычного советскому слуху текста: «О ком он поет? Что за диск-жокей? Мы что, лошади?». Сама композиция была написана советским эстрадным композитором Давидом Тухмановым, сотрудничать с которым Леонтьев начал еще в конце семидесятых годов — за исполнение 12-минутной баллады «Памяти гитариста» на стихи Роберта Рождественского Леонтьев был признан победителем всесоюзного конкурса, проводившегося в Ялте.

«Полет на дельтаплане»

Другой хит Леонтьева, ставший на долгие годы его визитной карточкой — «Полет на дельтаплане». Мелодию этой песни легендарный композитор Эдуард Артемьев написал для фильма Никиты Михалкова «Родня». Она приглянулась музыкальному редактору радио «Маяк» Джульетте Максимовой, которая опекала начинающего артиста. Именно она настояла на том, чтобы Леонтьев взял эту песню себе, и предложила найти автора текста, которым стал поэт Николай Зиновьев. Выставленная на первый план якобы спортивная тематика песни укладывалась в советскую песенную традицию. «До этого ведь что было? «Я сегодня диск-жокей», «Танец протуберанцев» — для начальства материальчик зубодробительный, прямо скажем», — вспоминал позднее Леонтьев. В 1981 году на песню был снят клип, а в 1983 году вышел одноименный альбом.

«Куда уехал цирк»

В 1982 году в репертуаре Леонтьева появился хит «Куда уехал цирк», который композитор Владимир Быстряков написал для детского фильма «Тайна, известная всем». Певец случайно услышал эту песню, когда Быстряков пытался поставить ему другую композицию, но автомат замотал пленку и она остановилась именно на ней. Позднее, композитор вспоминал, что Леонтьев звонил ему посреди ночи и признавался, что она «попала в самое нутро» и не дает ему спать. Артист признавался, что спел в ней не о цирке, а о том, «куда ушло все». Новый виток популярности она получила после исполнения Аллой Пугачевой и Спартаком Мишулиным на телевидении.

«Поздно», совместно с Аллой Пугачевой

Интересно, что строки про цирк были изначально написаны для телефильма «Фантазии Веснухина», однако вместо них авторы решили использовать песню Аллы Пугачевой «Куда уходит в детство», а в 1982 году Леонтьев записал вместе с самой звездой песню «Поздно». Музыку для дуэта Примадонна написала сама. По ее словам, композиция родилась неожиданно, во время подготовки к выступлению в программе «Новогодний аттракцион» и положила начало дружбе двух звезд. Впоследствии ее исполнил супруг Пугачевой Филипп Киркоров, включивший песню в свой альбом «С любовью к Единственной» в 1998 году. Сама Пугачева исполняла «Поздно» на своем концерте «С днем рождения, Алла!» в 2009 году и на фестивале «Новая волна 2015» в Сочи.

«Зеленый свет»

В 1983 году начинается период плодотворного сотрудничества Леонтьева с композитором Раймондом Паулсом. Именитый автор специально выделил для артиста отделение в рамках своего собственного творческого вечера в концертном зале Россия, а потом написал для него песню «Зеленый свет». Композиция моментально набрала всенародную популярность, а в 1986 году вошла в последний классический выпуск мультфильма «Ну, погоди!» (где ее спел Анатолий Папанов), став своеобразным символом «зеленого света» переменам в обществе.

«Вернисаж», совместно с Лаймой Вайкуле

А уже в 1987 году другой хит Леонтьева прозвучит в другом культовом советском мультфильме — для «Возвращения блудного попугая» дуэт Леонтьева и Лаймы Вайкуле «Вернисаж» станет символом шикарной жизни. Неудивительно, ведь когда Раймонд Паулз написал ее во время подготовки к очередному новогоднему «Огоньку», песня задумывалась как пародия на итальянский эстрадный шлягер Felicita.

«Маргарита»

В самый разгар перестройки в репертуаре Леонтьева появляется песня «Маргарита», посвященная героине главного романа Михаила Булгакова, долгое время запрещенного в СССР. Изначально песня была написана Юрием Чернавским для Сергея Минаева в 1986 году и разошлась по стране на кассетах подпольного производства. Так как Минаев не торопился издавать песню на своих альбомах, Чернавский отдал ее Леонтьеву. «Маргарита» вышла на пластинке «Грешный путь», а клип на нее многими считается одним из первых «настоящих» клипов, снятым в стране.

«Казанова»

Рассказывая в программе «Достояние республики» об истории создания одного из первых громких постсоветских хитов Леонтьева «Казанова», ее автор Алексей Гарнизов признался, что песня была написана в качестве главного хита для новой программы Леонтьева. По словам самого Леонтьева, смысл песни и ее название менялись вместе с увеличением количества выпитого чая («чая»?): «К утру вместо «Паганини» я стал «Квазимодо». И только потом — «Казановой».

«Августин»

Для своего самого узнаваемого в новом тысячелетии хита «Августин» Леонтьев позаимствовал строчки из песни XVII века «Ах, мой милый Августин». Несмотря на то, что в тексте песни певец сокрушается о том, что за древностью лет личность главного героя песенки, разошедшейся по всему миру, стерлась из памяти, легенда гласит, что им был житель Вены времен эпидемии чумы, испытывавший пристрастие к алкоголю. По преданию, санитары приняли его мертвецки пьяное тело за очередную жертву болезни и сбросили в специальную яму. Дезинфекция алкоголем помогла Августину не заразиться, он начал громко петь и был спасен местными жителями.

«А ми удвох», совместно с Дмитрием Гордоном

В XXI веке Леонтьев сохранил готовность к экспериментам. Среди его неординарных номеров в новом времени выделяется дуэт с украинским журналистом Дмитрием Гордоном «А ми удвох» («А мы вдвоем»), кавер-версия шлягера семидесятых ВИА «Кобза». Песня была записана в современной аранжировке и на нее даже был снят юмористический клип, в котором помимо Леонтьева и Гордона снялась украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.