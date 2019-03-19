Кому достанется шикарное наследство Началовой

Судебные разбирательства, в которых была замешана скончавшаяся 16 марта певица Юлия Началова, будут приостановлены до вступления в наследство ближайших родственников звезды — ее дочери и родителей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на юриста Максима Сурова.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство, — объяснил он. — У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями».

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Предметом тяжбы стала квартира в столичном элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» площадью 167 квадратных метров. По данным СМИ, апартаменты достались Началовой от ее второго супруга экс-футболиста Евгения Алдонина. Позднее вокалистка якобы продала половину квартиры за 20 млн рублей бывшему мужу — хоккеисту Александру Фролову.

Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после расставания спортсмен предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег. Тогда Началова заявила, что не получала их, в результате чего последний подал заявление в суд.

Как пишет Teleprogramma.pro, по слухам Началова якобы не хотела возвращать деньги экс-возлюбленному — сделала себе временную прописку в Нижнем Новгороде и переоформила квартиру на юридическое лицо. По информации издания, если это окажется правдой, то вопрос с наследством может иметь еще большие трудности. Так, семье певицы придется либо вернуть Фролову 20 млн рублей, либо продать квартиру и разделить деньги, или же, наоборот, сам хоккеист может самостоятельно выкупить у родственников усопшей свою половину.

В августе прошлого года Началова обратилась в Никулинский суд Москвы с заявлением о признании недействительной сделки о купле-продаже части прав на свою квартиру Фролову, но в феврале 2019-го делопроизводство было прекращено в связи с отзывом иска.

В то же время дело осложняется и наличием в нем третьей стороны. В декабре 2018 года нижегородская компания «Весенние инвестиции» подала иск в суд уже на обоих владельцев квартиры — Началову и Фролова, предъявив свои права на квартиру. Согласно российскому законодательству, наследники вступают в права спустя полгода после смерти родственника. Поскольку певица была официально разведена, жилье должно достаться ее дочери.

«Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — пояснил Суров.

Ближайшие заседания по искам Фролова к Началовой и «Весенних инвестиций» к бывшим супругам назначены на апрель текущего года. Ожидается, что на них будет принято решение о приостановке обоих процессов на полгода, что является стандартной практикой в связи со смертью ответчика.

Кроме того, на данный момент решается вопрос об опекунстве над дочерью Началовой. Ранее СМИ сообщали, что им станет родной отец девочки Евгений Алдонин. Однако пиар-менеджер артистки Анна Исаева в студии программы «Пусть говорят» отметила, что окончательное решение по поводу того, с кем останется ребенок, еще не принято.

«Семья пока не принимала решение о том, где будет жить Вера. Это слух, распространенный в интернете. И это не очень правильно, потому что Верочка — человек, вокруг которого есть две прекрасные бабушки. Около которого есть выдающийся дедушка — лучший в мире учитель вокала, — уточнила Исаева.

В эфире ток-шоу также появился и сам Алдонин, который признался, что пережил один из самых трудных моментов жизни, так как именно ему пришлось поведать 12-летней девочке о трагедии. По его словам, его дочь находится в шоковом состоянии.

«Было очень тяжело подобрать слова. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла, почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована», — рассказал экс-супруг Началовой.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после операции на ноге.