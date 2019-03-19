Почернел от горя: как смерть Началовой ударила по бывшему мужу

Бывший муж певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, Евгений Алдонин рассказал о состоянии дочери звезды. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале экс-футболист признался, что пережил один из самых трудных моментов жизни — именно ему пришлось поведать 12-летней девочке о трагедии.

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Известно, что когда Началова была госпитализирована в одну из московских больниц, ее дочь находилась за границей вместе со своим классом. Чтобы не заставлять ребенка волноваться, близкие не стали говорить ей об ухудшении состояния ее мамы. В тот момент, когда врачи констатировали смерть артистки, дочь Началовой была в аэропорту Лондона.

Именно Алдонину пришлось рассказать девочке о случившемся. По его словам, она находится в шоковом состоянии.

«Было очень тяжело подобрать слова. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта.

Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла, почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована», — признался экс-супруг Началовой.

Алдонин также подчеркнул, что печальная новость стала настоящим потрясением для его дочери, так как у них с матерью только начала формироваться «особая дружеская связь».

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — добавил Алдонин.

По словам пиар-менеджера певицы Анны Исаевой, она до последнего переживала, что девочка узнает о смерти матери через соцсети или от своих одноклассников.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — приводит слова бывшей представительницы Началовой телеканал «Звезда».

В студии шоу Исаева также поделилась подробностями произошедшего с Началовой. По ее словам, во время съемок исполнительница натерла ногу, после чего рана долгое время не заживала. Мешало выздоровление и давнее заболевание Юлии — 38-летняя певица страдала сахарным диабетом. Тогда Началова приняла решение обратиться в медучреждение, где ей назначали лечение.

Исаева рассказала, что 8 марта звезда потеряла сознание, после чего была срочно госпитализирована. Пресс-секретарь призналась, что доктора настаивали на ампутации поврежденного пальца, но та отказалась. По словам Исаевой, с первой волной инфекции Началова справилась и на какое-то время ей стало лучше.

«Мы ничего не скрываем — это был сепсис», — сообщила она в эфире программы.

Комментируя состояния близких артистки, Исаева отметила, что Алдонин, на ее взгляд, буквально почернел от горя. После развода экс-супруги поддерживали теплые отношения ради воспитания дочери.

Согласно СМИ, именно родной отец станет единственным опекуном 12-летней девочки. В то же время Исаева подчеркнула, что окончательное решение по поводу того, с кем останется ребенок, еще не принято.

«Семья пока не принимала решение о том, где будет жить Вера. Это слух, распространенный в интернете. И это не очень правильно, потому что Верочка — человек, вокруг которого есть две прекрасные бабушки. Около которого есть выдающийся дедушка — лучший в мире учитель вокала, — уточнила Исаева.

Алдонин и Началова познакомились в 2005 году, когда футболист играл за московский ЦСКА. Уже спустя год после встречи они сыграли свадьбу, и у них родился ребенок. Однако в 2011-м году, когда девочке было пять лет, супруги решили развестись.

Причиной стали плотные графики певицы и футболиста. Впоследствии Алдонин признавался, что не готов был бросить футбол и уехать за женой в Соединенные Штаты, где она тогда проводила много времени. Супруги стали отдаляться, в конечном итоге решив разойтись.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после раны ноги.