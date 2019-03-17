«Капитан Марвел», мелодрама и мультики: что смотрят в США

Уже вторые выходные подряд этот рейтинг возглавляет «Капитан Марвел»: за минувший уикенд внутренние сборы первого женского блокбастера франшизы составили $69,3 млн. На прошлой неделе картина собрала $153 млн и, по мнению экспертов, она войдет в пятерку самых прибыльных работ киностудии Marvel. Если верить прогнозам специалистов, боевик не спустится на дно топ-листа вплоть до 5 апреля, пока в американских кинотеатрах не выйдет его прямой конкурент — «Шазам!» производства DC.

Американо-испанский мультфильм «Волшебный парк Джун» стартовал со второго места, но разница с лидером недели оказалась ощутимой: анимационной ленте в свой первый уикенд удалось собрать $16 млн. Тем не менее, мультик о волшебных фантазиях юной Джун превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали ему лишь $11,5 млн.

Еще один новичок недели, романтическая драма «В метре друг от друга», начала свое выступление в США на третьем месте с $13,1 млн. В основе ленты лежит трагичная история любви двух подростков, которые из-за серьезного заболевания не могут даже прикоснуться друг к другу и пытаются совладать с соблазном.

Две предыдущие премьеры вытеснили из первой тройки мультфильм «Как приручить дракона 3», который еще на прошлой неделе шел на втором месте. По итогам четвертого уикенда заключительная часть трилогии о дружбе людей с драконами собрала $9,3 млн.

Вместе с «Драконами» на два пункта опустилась комедия «Мэдея на похоронах», для которой минувший уикенд стал третьим. В этот раз касса фильма Тайлера Перри, в котором он выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в одном лице, пополнилась на $8 млн.

Очередной дебютант недели, комедия «Не запятнай Фриду 2», стартовала в американском прокате с шестого места. За период с 14 по 17 марта лента о приключениях бывшего мошенника Зеки смогла выручить $3,9 млн.

На седьмой строчке стартовал последний, четвертый новичок в десятке главных фильмов прошедшего уикенда — фантастический триллер Руперта Уайатта «Битва за Землю». Доблестные воины, спасающие планету от пришельцев, начали свое путешествие в американском прокате с $3,2 млн.

Завершилась шестая неделя мультфильма «Лего. Фильм 2», которая принесла в его копилку еще $2,1 млн. Анимация дебютировала в США 8 февраля, и на сегодняшний день достигла сборов в размере $101,3 млн.

Лента Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел», снятая на основе манги Юкито Кисиро, на пятой неделе проката расположилась на девятой строчке. Разнесенный западными критиками, но при этом получивший позитивные отзывы от простых зрителей фильм сценариста Джеймса Кэмерона на этой неделе собрал $1,9 млн.

Завершает топ-10 абсолютный старичок этого рейтинга — лауреат премии «Оскар» в главной номинации, роуд-муви Питера Фарелли «Зеленая книга». В свой 18-й (!) уикенд в США история о путешествии вышибалы в исполнении Вигго Мортенсена и чернокожего джазового музыканта, борющегося за свои права, заработала $1,3 млн.