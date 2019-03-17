«Злая и агрессивная»: муза Петросяна прошлась по Степаненко

Из-за романа с молодой помощницей Татьяной Брухуновой юморист Евгений Петросян развелся с коллегой Еленой Степаненко после 33-х лет брака. В середине марта новая муза народного артиста России праздновала в Дубае свое тридцатилетие: она улетела в крупнейший город Эмиратов одна, а позже к ней присоединился и сам Петросян. Судя по поведению Брухуновой в инстаграме, она часто отвлекается от отдыха: время от времени девушка эмоционально отвечает на негативные комментарии в свой адрес.

Реклама

Одним из самых распространенных сообщений фолловеров на странице помощницы Петросяна является обвинение в том, что она интересна людям только благодаря своему звездному избраннику.

«А вы разве не понимаете, что вас читают только потому, что вы любовница Петросяна? Петросян — знаменитость, а вы сама по себе ничего из себя не представляете. Так что зря вы зазвездились, повода нет», — написала одна из подписчиц.

На ответ хозяйки страницы «А вы-то зачем снизошли до меня?!» девушка продолжила излагать свои мысли по поводу неравного союза.

«Танюша, потому и снизошла, что любопытно посмотреть на такой мезальянс. А вы, раз уж вы стали звездой инстаграма, не реагируйте так болезненно на неприятные комментарии. Учитесь у Степаненко мудрости. Раз вы влюблены и счастливы, то не отвлекайтесь от предмета своей любви на ругань с незнакомыми людьми», — посоветовала подписчица.

Сравнение с бывшей женой Петросяна Брухунову явно укололо: на комментарий неизвестной девушки она ответила выпадом в сторону Степаненко.

«Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня!» — отрезала Брухунова.

Многие пользователи соцсети признались, что заходят на страницу девушки Петросяна, чтобы убедиться в том, не зря ли СМИ выставляют ее не в лучшем свете.

«Я зашла к вам на страницу, например, потому что в ленте многие журналисты поливают вас грязью. Любопытство! Вы очень нетипичная продажная мадам. Обычно продажные мадам выглядят хоть сколько-нибудь привлекательно», — усмехнулся один из фолловеров.

Любопытно, что Брухунова не оставляет негативные комментарии без внимания, как поступает большинство медийных лиц, и зачастую нападает на обидчиков в ответ.

Недавно возлюбленная 73-летнего артиста сообщила об обращении в правоохранительные органы с просьбой остановить распространение клеветы в ее адрес. Также Брухунова направила некоторым СМИ официальное письмо с запретом сбора информации о ее личной жизни и распространения фотографий.

«В последнее время участились попытки сбора информации о моей частной жизни со стороны различных СМИ. Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия. Тем не менее, мое терпение имеет границы», — написала девушка.

В заключение она обратилась к журналистам «порядочных» СМИ с просьбой не освещать ее личную жизни, поскольку это «преследуется по закону».

Брухунова не раз жаловалась на критику и нападки со стороны интернет-ненавистников и прессы. В последнее время у нее заметно возросло количество фолловеров в соцсетях, которые регулярно оставляют на ее странице осуждающие комментарии и колкие шутки. Например, некоторые пользователи дали ей оскорбительное прозвище «подстилка Петросяна».

В конце 2018 года девушка дала интервью Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив». Она рассказала, что на момент ее знакомства с Петросяном он был одинок и выглядел «беспомощно». Также Брухунова опровергла заявления о своей вине в распаде семьи — по ее словам, к тому моменту артисты уже долгое время жили отдельно. Однако, эти откровения не убедили ненавистников в невиновности девушки.

В январе Петросян и Брухунова отдыхали в Барселоне. Несмотря на то, что влюбленные предусмотрительно не публиковали совместные снимки, по фотографиям в их соцсетях было понятно, что они посещали одни и те же места. Влюбленные проживали в одном из лучших отелей города, ходили в модные рестораны и, в целом, прекрасно провели время.