Не один дома, а с Джексоном: Калкин откровенно про педофилию

Показания, которые дал актер Маколей Калкин в 2005 году в суде, где он свидетельствовал в защиту «короля поп-музыки» Майкла Джексона по делу об обвинениях в педофилии, подкрепляют факты, о которых рассказал в фильме «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак, пишет The Sun.

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«Там было что-то вроде прохода, где, если кто-то подходил к двери, то раздавался звук вроде «динь-дон, динь дон», — сообщил Калкин суду.

Отмечается, что в 1993 году, когда подобные обвинения впервые прозвучали в адрес артиста, Джексон позвонил Калкину и сказал, чтобы он не беспокоился о произошедшем, а также попросил, чтобы тот остался его другом.

В суде Калкин рассказал, в частности, о том, что спал в одной кровати с Джексоном не больше 10 раз и за все это время не заметил чего-либо подозрительного.

По словам актера, он перестал посещать дом своего друга в качестве гостя в возрасте 14 лет. Сейфчак, который заявил о том, что стал жертвой певца в 10 лет, рассказал в фильме о том, что именно в этот момент певец перестал приглашать к себе детей с сексуальными целями. Калкин вновь стал навещать своего друга после того, как ему уже исполнилось 17. По его словам, в это время они уже не спали вместе.

«Когда я снова стал приезжать в гости, я обнаружил, что просто не спал в постели. И после этого я засыпал уже только в номерах для гостей», — дал показания в суде актер.

По его словам, причиной таких изменений стало то, что он стал больше любить уединение.

В 2005 году суд снял с певца все обвинения, однако после премьеры фильма «Покидая Неверленд» с новыми обвинениями в адрес Джексона на фестивале «Сандэнс» и демонстрации по телеканалу HBO, старый скандал обрел новую силу.

В фильме Сейфчак рассказал о том, что поместье, приобретенное знаменитым певцом в 1988 году, было оборудовано целой системой ухищрений, которые позволяли Джексону скрывать сексуальное насилие над детьми.

«Там были колокольчики, и ты слышал, когда они звенели, так что по меньшей мере можно было понять, что приближаются люди», — рассказал он.

Среди других мест, где предположительно происходили сексуальные контакты Джексона, Сейфчак назвал комнату рядом с детской железнодорожной станцией.

«У него еще был форт индейцев с чем-то вроде вигвамов, где мы спали, ели и вступали в интимные отношения», — рассказал он.

По его словам, еще одним помещением для аналогичных целей в поместье «короля поп-музыки» была комната для игр и галерея наверху, где была установлена кровать. Также он рассказал о том, что Джексон уединялся с подростками на чердаке поместья, в отдельно стоящем доме на территории ранчо и в личном кинотеатре.

«В кинотеатре были две закрытые комнаты, через которые можно было видеть кинозал», — сказал он.

Сейфчак отметил, что кинотеатр был оборудован стеклом, на обратную сторону которого было нанесено зеркальное покрытие, чтобы никто не мог помешать певцу. Он также заявил, что Джексон говорил о том, что приобрел этот дом специально для него.

Еще одним местом, где певец предположительно вступал с ним в контакт в детстве, мужчина назвал бассейн. Давая показания в суде в 2005 году, бывший охранник «Неверленда» сказал, что видел, как Джексон занимался оральным сексом в помещении бассейна с одним из своих несовершеннолетних гостей.

В 2003 году полиция провела обыск в поместье Джексона, после обвинений в действиях сексуального характера в отношении больного раком подростка. Полицейские обнаружили потайную комнату, соединенную со спальней звезды с помощью шкафа. В помещении находились куклы, а также фотографии обнаженных мужчин и женщин (большинство которых были подростками) и таблетки, вызывающие сексуальное влечение.

Вместе с Сейфчаком, о сексуальных действиях певца в отношении себя рассказал Уэйд Робсон. По их словам, они часто посещали ранчо музыканта в Калифорнии, однако не встречали там друг друга. Ранее они отрицали обвинения в адрес Джексона — оба под присягой в суде в 2005 году заявили о том, что тот «никогда не занимался с ними ничем неподобающим».