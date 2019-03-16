Третий лишний? Собчак о разводе с Виторганом

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ впервые публично высказалась на тему развода с российским актером Максимом Виторганом. На провокационный вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, за что Собчак может разлюбить, журналистка отметила, что брак заканчивается не сразу.

«Мне кажется, что ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — призналась она.

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Собчак подчеркнула, что в расставании всегда виноваты оба партнера: «Если ты сохранить это почему-то не сумел, то надо быть хотя бы достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей».

По словам Ксении, со всеми бывшими возлюбленными ей удалось сохранить дружеские отношения, так как она бережно относится к людям, с которыми ее связывают серьезные отношения.

«Да, любовь может пройти, люди могут расстаться, но надо уметь делать это мудро, правильно, не обращая внимания на злые языки и сплетни. Важно, чтобы оставалась честность и откровенность. Я, например, человек очень верный. Мне очень сложно влюбиться, встретить близкого человека», — подчеркнула Собчак.

Также журналистка рассказала, отдаст ли сына Платона Максиму Виторгану, если он захочет растить его один. По ее словам, такая ситуация в их семье в принципе невозможна.

Телеведущая отметила, что все важные вопросы они с мужем уже давно решили. Собчак добавила, что умение мирно договариваться, по ее мнению, отличает взрослых людей от «колхозников».

«Мы с Максимом достаточно давно приняли какие-то важные решения. Мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Мне кажется, это вообще отличает людей от колхозников. Нельзя из своей жизни устраивать коммунальную квартиру. Нормальные интеллигентные люди всегда договорятся. Всегда найдут точки любви, соприкосновения», — отметила звезда.

В ходе беседы Собчак неожиданно заявила, что ее мать, Людмила Нарусова, в молодости мечтала выйти замуж за актера Эммануила Виторгана. Так, журналистка иронично ответила на вопрос о том, в чем она сумела превзойти свою родительницу.

В интервью телеведущая также поведала об их непростых отношениях с матерью. По ее словам, в детстве Нарусова запрещала Собчак встречаться со сводной сестрой Марией — дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака от первого брака. Она объяснила, что мать делала этого из-за ревности.

В финале программы Кудрявцева протянула Собчак конверт с заключительным вопросом, отметив, что если она согласится на него ответить, в студии зажжется свет. В свою очередь телеведущая заявила, что в жизни женщины должны оставаться вопросы без ответов, и сожгла конверт, не читая вопроса.

Напомним, в преддверии 8 марта Собчак в своем инстаграме заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни. Телеведущая призналась, что давно живет отдельно от мужа.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — написала она.

О возможном разрыве отношений между Ксенией Собчак и актером Максимом Виторганом стали говорить еще несколько месяцев назад, когда появились слухи о романе телеведущей с Богомоловым. Эти разговоры подогревались сообщениями о разводе режиссера с актрисой Дарьей Мороз. Как утверждали некоторые источники, именно отношения с журналисткой стали причиной расторжения брака. Сама Собчак не раз отмечала, что ее с кинематографистом связывают только деловые отношения.