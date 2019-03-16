Кокшенов при смерти? Как все на самом деле

Советский и российский актер театра и кино Михаил Кокшенов прокомментировал информацию о своей госпитализации из-за сердечного приступа, передает StarHit. По словам Кокшенова, он чувствует себя хорошо и не обращался к врачам. В окружении 82-летнего артиста слухи также назвали «уткой».

«Он здесь, в квартире, занимается с инструктором», — приводит слова помощницы Кокшенова издание.

Отмечается, что после это женщина передала трубку актеру. Кокшенов подчеркнул, что информация о госпитализации не соответствует действительности. «Да, все хорошо», — ответил он.

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Как пишет ТАСС, в телефонном разговоре с журналистами сиделка народного артиста России также добавила, что не знает, кто «пустил эту «утку». По ее словам, Михаил Михайлович находится в прекрасном состоянии.

«Это все — обман, не знаю, кто пустил эту «утку». Ничего не было. Михаил Михайлович в прекрасном состоянии», — объяснила она.

Ранее СМИ сообщили, что у Михаила Кокшенова случился приступ в связи с пониженным давлением, и ему оказали экстренную помощь врачи скорой помощи.

Напомним, два года назад артист пережил инсульт. Звезда советского кино попал в больницу после того, как ему стало плохо на улице. Тогда проходившие мимо люди вызвали скорую помощь.

Кокшенов долгое время находился в тяжелом состоянии. Медики сообщали о том, что он был частично парализован, не разговаривал и никого не узнавал. Спустя год после случившегося дочь актера Алевтина Вокрош поведала о состоянии отца. Она рассказала, что у артиста возникли трудности с речью, из-за чего он не мог вернуться к работе в кино.

«Отец все помнит, разговаривает. В общем, все нормально, все в том же режиме. Все прежние телефоны у него отключены, потому что общение с людьми его не интересует. — цитирует Вокрош StarHit.

— Поэтому, понятно, телефоном он не пользуется. И неважно, кто и когда с ним хорошо был знаком. Да, возможно, он раньше кому-то звонил, но сейчас этого уже нет. Когда человек находится в таком состоянии, когда такие проблемы со здоровьем, поймите меня правильно, не до всей этой суеты».

Кроме того, дочь Кокшенова пояснила, что сейчас у отца появились совершенно другие дела, связанные по большей части с семьей.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В конце 50-х артист получил диплом Московского индустриального техникума, а после — работал инженером.

В 1963 году Кокшенов окончил актерский факультет Театрального училища (ныне институт) имени Б. Щукина (мастерская Веры Львовой, Леонида Шихматова). С 1963 года был актером Академического театра имени В. Маяковского. Параллельно он начал сниматься в кино. Дебютной работой артиста стала роль Миши в картине «Председатель».

На счету Михаила Михайловича более ста ролей. Он снимался в таких фильмах, как «Время, вперед», «В огне брода нет», «Женя, Женечка и «катюша», «Адъютант его превосходительства», «О друзьях‑товарищах», «В зоне особого внимания» и «Не может быть». Кроме того, артист был задействован в «Ералаше», а также играл в сериале «Вечный зов».

В 1978 году Кокшенову довелось сняться в мюзикле Леонида Квинихидзе «31 июня». Это был единственный опыт актера в музыкальном фильме.

После выразительной роли шута за ним закрепился юмористический образ, что только подтвердилось выходом популярной комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Впоследствии Кокшенов не раз признавался, что его кумиром является легендарный Савелий Крамаров, у которого он учился работать в комедийном жанре.

С начала 90-х Кокшенов начал пробовать себя в качестве режиссера, к числу его самых известных работ относят «Русский бизнес» и «Русское чудо». Всего он снял более десяти фильмов, в некоторых из которых также исполнял роли. Например, в ленте «Русский бизнес» он предстал в образе «нового русского» Ивана. Именно эта картина оказалась последним отечественным проектом Савелия Крамарова.

В 2002 году Кокшенов получил звание народного артиста России. Актер трижды вступал в брак. У него есть несколько детей. В 2010 году он узаконил отношения с предпринимательницей Натальей Лепехиной.