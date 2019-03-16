Тайна раскрыта: откровения Лозы про болезнь Началовой

Музыкальный эксперт Юрий Лоза прокомментировал проблемы со здоровьем певицы Юлии Началовой, обострившиеся в начале этой недели. Говоря о тяжелой ситуации, в которой оказалась артистка, он подчеркнул, что переживает и молится за 38-летнюю исполнительницу.

«Юлия, скорее всего, может дышать, просто мозг не дает такой команды. Так было с Женей Белоусовым. Она же не заядлая курильщица, а легкие не работают, значит, не работает функция легких. Как правило, это следствие проблем с сосудами головного мозга, а эти проблемы возникают от плохой фильтрации крови», — отметил Лоза.

По мнению эксперта, одной из причин текущего тяжелого состояния Юлии могли стать «некие омолаживающие процедуры».

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«Она могла отравиться, могла перегрузить фильтрующую систему и так далее. Сейчас врачи подтвердили отказ почек. Все же очевидно было. Если рана на ноге не заживает, значит, плохо циркулирует кровь.У нее почти наверняка были некие омолаживающие процедуры, а они всегда «грузят» печень и почки. Если печень еще способна к регенерации, то почки надо основательно чистить, в первую очередь, покоем и специальной диетой», — посоветовал Юрий.

В заключение он также призвал молиться за Началову. «Короче, лежать надо и кушать обезжиренные продукты. Правда, это надо было делать до того, как. Надо молиться за Юлию Началову», — приводит слова Лозы «Вечерняя Москва».

Тем временем, источники Star Hit сообщают, что врачи уже прооперировали Юлию Началову, которая пока находится в тяжелом состоянии.

Издание сообщает, что до этого певице уже делали операцию на ноге. Хирургическое вмешательство тогда обернулось обострением состояния здоровья певицы и кровотечением. Пока неизвестно, какая именно была сделана операция на этот раз.

Напомним, что слухи о госпитализации Началовой появились в СМИ в начале этой неделе, однако тогда представители певицы всячески их опровергали — уже спустя пару дней, впрочем, когда состояние Юлии, вероятно, ухудшилось, помощники певицы все-таки подтвердили страшную для ее поклонников информацию.

В прессе отмечается, что в больнице артистка оказалась на фоне повышения сахара в крови и подагры, от которой она страдает уже не первый год. Ранее, в частности, о недуге в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказывала сама Юлия. По словам певицы, долгое время она скрывала болезнь. Артистка также заявила, что причиной болезни стала перенесенная пластическая операция. Согласно Юлии, импланты не прижились и вызвали заражение крови, которое привело к отказу почек и подагре.

«Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра — болезнь королей. Слава Богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь», — цитирует исполнительницу «Вокруг ТВ».

По словам артистки, из-за сложившейся ситуации она была даже вынуждена пройти через ряд тяжелых операций по удалению силиконовой груди. Согласно последним данным, состояние Началовой, находящейся в искусственной коме, остается стабильно тяжелым.

Отметим, что серьезные проблемы со здоровьем у Юлии буквально шокировали многих ее коллег. В частности, актриса Эвелина Бледанс — подруга певицы — призналась, что поначалу даже не поверила в достоверность сообщений о тяжелом состоянии Началовой. Согласно артистке, после появления слухов о резком ухудшении состояния певицы ей казалось, что «это что-то не по-настоящему».

«Сейчас мы снимались вместе в большом проекте, где мы перевоплощались в других персонажей, и уже были наставниками. Встречались каждый день на съемочной площадке. И Юлька, конечно, удивительно лучезарный человек», — приводит слова Бледанс РЕН ТВ.

Она также подчеркнула, что из-за диагноза, который врачи поставили певице, люди становятся раздражительными и неприятными в общении — однако Началовой все равно удавалось сохранить позитивное отношение к окружающим.

«Я знаю, что с ее диагнозом человек обычно испытывает очень большую боль. Болит все... И, конечно, когда у человека что-то болит, он, как правило, становится раздражительным, его бесят другие люди, его все не радует. Но удивительно, что Юлька, несмотря на ту боль, которую она испытывала, она никогда бы ни на кого не подняла голос», — добавила актриса.