Дочь Алсу и ошибка Пелагеи: что произошло на «Голосе»

По итогам пятого этапа слепых прослушиваний наставники шестого сезона проекта «Голос. Дети» почти укомплектовали свои команды. Светлана Лобода и Пелагея чуть опережают Валерия Меладзе, но в шестом выпуске, согласно правилам шоу, все члены жюри наберут положенное количество подопечных.

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Первым к наставникам вышел 13-летний Роберт Багратян из Ростова-на-Дону. Для выступления он выбрал один из главных хитов группы Queen «The Show Must Go On». Не успел он допеть до конца второй строчки, как кнопку нажала Светлана Лобода, которая встала во время припева и танцевала на протяжении всей оставшейся песни. В конце номера к мальчику также повернулся Валерий Меладзе, который оценил танец молодого певца. Отвечая на вопросы взрослых, Багратян признался, что «поет всю жизнь», спел рефрен из песни Лободы «SuperSTAR» и сказал, что хочет пойти именно в ее команду.





Семилетняя София Тихомирова из Волгограда спела песню Сони Лапшаковой «А мне бы петь». Ее голос и яркую подачу оценила Пелагея, которая повернулась к девочке и разрешила ей «отдыхать, но недолго». Девочка призналась наставнице, что любит в музыке веселье и драйв, а Меладзе поинтересовался тем, как родители справляются с ее энергией и укладывают спать дома. После короткой беседы Пелагея позвала Софию обниматься и отпустила к команде поддержки, где Дмитрий Нагиев предположил, что наставнице будет непросто с такой яркой ученицей.

Следующим на сцену вышел Климентий Кривоносенко из Москвы. Исполнение восьмилетним певцом песни Димы Билана «Ночной хулиган» не смогло затронуть сердца наставников настолько, чтобы они решили пригласить его к себе в команду, однако Валерий Меладзе оправдал себя тем, что не успел нажать на кнопку. К его объяснениям присоединилась и Светлана Лобода. Мальчик признался, что не слишком расстроился, так как для него важнее завоевать зрительские симпатии. На прощание он подарил наставникам три логотипа программы, которые вылепил из глины своими руками.

Пелагея по первым же тактам оркестра угадала, что следующая участница слепого прослушивания – десятилетняя Софья Филиппова – выбрала классический соул-номер Джеймса Брауна «It's a Man's, Man's, Man's World», однако ошиблась, когда стала убеждать своих коллег в том, что песню исполняет мальчик. Несмотря на уверенность в голосе своей коллеги, Валерий Меладзе в последний момент нажал на кнопку, чем спас девочку от проигрыша. Она повторно спела фрагмент песни по просьбе Лободы, чем сорвала стоячие овации зала. Пелагея призналась девочке, что ввела коллег в заблуждение из-за мощных нижних нот, которые брала исполнительница во время своего номера, а Лобода назвала ее «готовым артистом» из-за уверенного поведения на сцене и переманила девочку в свою команду, не совещаясь с Меладзе.

Исполнение Мариам Абделькадер песни «Реченька» из репертуара Аллы Пугачевой заставило на первых же тактах нажать кнопку Пелагею, к которой почти сразу же присоединился и Валерий Меладзе. К концу выступления одиннадцатилетней минчанки, к ней повернулись все три наставника. Девочка рассказала им о том, что ее отец из Эритреи, а мать — полька. Меладзе назвал ее «шаманкой» и признался, что прямо перед выступлением Пелагея жаловалась на нехватку этнического материала у выступающих. Сама Пелагея пообещала девочке, что сможет дать ей больше своей соперницы по жюри, однако долго уговаривать молодую певицу не пришлось, так как она, по собственным словам, сделала выбор в пользу Пелагеи, когда самостоятельно пересматривала все выпуски «Голос. Дети» во время подготовки.

Несмотря на вызванные волнением легкие недочеты исполнения, Пелагея все же повернулась к десятилетнему Дмитрию Ядыкину из Подольска, который спел композицию «Беловежская пуща» из репертуара ВИА «Песняры». Увидев самого певца, Меладзе удивился тому, что услышанный им вокал оказался мужским, а женская часть жюри похвалила мальчика за умение брать высокие ноты.

После этого на сцену вышла Микелла Абрамова с песней из саундтрека к фильму 1939-го года «Волшебник страны Оз» — «Somewhere Over the Rainbow». До самого конца ее номера наставники не подозревали, что к ним на прослушивание пришла десятилетняя дочь певицы Алсу. Увидев звезду в команде поддержки, Меладзе удивился, что той удалось сохранить в тайне свой приезд на передачу. В свою очередь, Пелагея удивилась возрасту девочки и призналась, что из-за точно взятых нижних нот ждала увидеть 15-летнюю исполнительницу, а также отметила похожий на мамин вокальный тембр. Лобода, в команду которой в результате пошла девочка, похвалила атмосферность исполнения, вспомнив о Марлен Дитрих и Джуди Гарленд — исполнительнице оригинальной версии.

А вот 12-летнему Роману Молоткову из поселка Сычево Московской области удача не улыбнулась. Несмотря на то, что к концу его исполнения «Песне про сапожника» на музыку Давида Тухманова подпевали все три наставника, никто из них не нажал на заветную кнопку. Тем не менее, Меладзе поблагодарил мальчика за то, что впервые услышал исполнение этой песни исполнителем с чистым вокалом и признался, что Армен Джигарханян, в чьем исполнении песня наиболее известна, не смог бы доставить такого удовольствия.

Не повернулся ни один из наставников и к 14-летней Анне Черноталовой из Самары, несмотря на безупречное исполнение песни «All I Ask» певицы Адель. Пелагея призналась, что к выступлению было невозможно придраться, однако посоветовала ей пойти на прослушивание во взрослую версию передачи. Меладзе также сказал, что наслаждался исполнением, однако ждал, что его зацепит больше. По просьбе исполнительницы, Пелагея на прощание спела с ней народную песню «Выйду ночью в поле с конем».

А вот девятилетний Жан Маким из Алматы сразу смог покорить сердце Валерия Меладзе, который нажал кнопку, громко выкрикнув перед этим: «Кайфово». Он похвалил мальчика за выбор песни Стиви Уандера «Sir Duke», однако не смог добиться от молодого исполнителя ответа на вопрос, кто именно воспитал в нем музыкальный вкус. В свою очередь, Светлана Лобода похвалила его за умелое обращение со сложными гармоническими ходами, которые скрывает в себе эта песня.

Не устоял Меладзе и перед исполнением тринадцатилетней Елизаветой Хупения из Калуги песни своей землячки Нино Катамадзе «Once In the Street». Несмотря на произведенный на наставника эффект, перед тем, как отпустить девочку к команде поддержки, он попросил показать, что она владеет и другими жанрами, после чего зрители услышали в ее исполнении фрагмент песни «Индиго» Даны Соколовой.

По результатам прошедших слепых прослушиваний, команды Светланы Лободы и Пелагеи сравнялись по числу участников — обе певицы выбрали себе по 13 молодых исполнителей, в то время как в команду Меладзе на данный момент вошли 12 молодых талантов.