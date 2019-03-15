Под страхом смерти: Малахов едет на перевал Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» заявил о том, что отправится на вертолете со съемочной группой к месту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, случившейся в 1959 году.

«Через несколько часов я с нашей съемочной группой, сотрудниками Генпрокуратуры и коллегами из газеты «Комсомольская правда» выезжаю на перевал Дятлова, тайна которого до сих пор не раскрыта», — объявил Малахов в эфире.

В ходе передачи были также высказаны новые версии случившегося 60 лет назад. Так, общественный деятель Бари Сайфутдинов, изучавший подробности трагедии, заявил о том, что туристы могли пострадать из-за росомахи.

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«Люди остановились в палатке, там есть еда, все это элементарно, зимой надо что-то покушать. Росомахи, в этом регионе они водятся и, зайдя в палатку, это, естественно, страх. И все люди, которые вдруг проснулись, там начала просто паника», — высказался он.

По словам общественного деятеля, в момент опасности росомаха выделяет неприятно пахнущее вещество. Он рассказал о том, что в протоколах осмотра зафиксирована желтая субстанция, которая якобы является секретом, который выделяет испуганное животное.

Малахову предположение Сайфутдинова показалось вполне вероятным.

«Давайте расскажем, что это за милое животное, которое имеет оскал дьявола», — сказал ведущий и подчеркнул, что его пугает перспектива получить увечья от лап хищника или вовсе быть съеденным им.

В то же время судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов раскритиковал эту версию. Он обратил внимание на то, что тела жертв не сохранили следов, которые бы напоминали раны от нападения хищника.

Зоолог Владимир Уражевский, в свою очередь, рассказал о том, что росомахи обладают очень острыми когтями. Их клыки остры, как лезвие, ими без труда можно было вспороть палатку. К тому же специалист добавил, что это животное не испытывает страха. Это качество позволяет небольшого размера зверю убить белого медведя или отобрать пищу у стаи волков.

Затем в студии «Прямого эфира» появился писатель Евгений Буянов. По мнению исследователя существуют две причины трагедии на перевале Дятлова: сход снежной доски (пласт мелкозернистого снега на поверхности снежного покрова — прим.) на палатку, придавившей туристов, вместе с низкими температурами и ураганным ветром, а также аномальная солнечная активность.

Президент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что туристов накрыло взрывной волной, источник которой еще предстоит определить.

Позже в студии появился Владимир Аскинадзи, который был одним из участников экспедиции, обнаружившей трупы на перевале Дятлова.

«Они погибли, защищаясь от убийц. Масса есть фактов, которые это подтверждает. У каждого были свои раны. У одной из участниц не было языка и была сломана подъязычная косточка», — заявил он.

Эдуард Туманов поддержал версию Аскинадзи, которая, на его взгляд, представляется самой правдоподобной. Вместе с тем он отметил, что языки у погибших, скорее всего, были съедены дикими грызунами: «Объедания дикими полевыми мышами. В дыхательных путях нет крови — это посмертное объедание».

Отметим, что согласно последним официальным данным, причиной гибели девяти советских лыжников на горе Холатчахль стала слабая подготовка туристов и суровые погодные условия. По заключению экспертов, «дятловцы» не были готовы к восхождению. Каждый из них имел опыт от четырех до шести турпоходов, а руководитель — девяти. Они наугад передвигались в условиях сильного ветра и выбрали неподходящее место для ночевки. В последствии лыжников накрыла лавина, из-под завалов снега они выбрались в нательном белье, что привело к гибели от переохлаждения.

За 60 лет с момента загадочной трагедии появилось больше 80 версий произошедшего — от самых немыслимых: нашествие инопланетян или нападение снежного человека, до конспирологических предположений о «зачистке» спецслужбами туристов, ставших свидетелями секретного испытания.