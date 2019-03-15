Новая напасть? Сердце Началовой в опасности

Последние несколько дней в прессе то и дело появляется тревожная информация по поводу состояния здоровья известной российской певицы Юлии Началовой. По информации телеграм-канала Mash, у артистки развилась сердечно-сосудистая недостаточность. В связи с этим врачам предстоит пересмотреть план лечения, и для этого в скором времени будет собран врачебный консилиум.

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Позже менеджер певицы Анна Исаева прокомментировала сообщения о том, что у Началовой начались проблемы с сердцем.

«Ухудшения здоровья нет. Мы продолжаем бороться. Юля действительно сильная девочка, и я верю, что она выдержит все это и победит», — приводит слова Исаевой ТАСС.

По словам представительницы артистки, сейчас ее состояние стабильно и угрозы жизни нет.

Певица уже шесть дней находится в одной из московских клиник. По решению врачей, она была введена в состояние ее искусственной комы и подключена к аппарату вентиляции легких. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Ранее на канале Mash появилась информация об отеке мозга артистки, осложняющемся двусторонней пневмонией. Представители Началовой заявили, что в первый раз слышат об ухудшении состояния артистки.

Как сообщает издание «СтарХит», до госпитализации в Москве Юлия наблюдалась у американских врачей, и на фоне лечения у нее обострились другие заболевания.

«Толком никто не может объяснить, в связи с чем это произошло, но сбой в организме произошел на фоне того, что у нее ранее было заражение ноги после того, как она ее натерла», — пояснила агент певицы.

Кроме того, о начале серьезных проблем со здоровьем певицы рассказал ее друг в беседе с kp.ru.

«Рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет», — сообщил собеседник издания.

По информации НСН, сперва медики заподозрили у Началовой рожу и заражение крови, беря во внимание запущенность раны. Позже эти диагнозы были опровергнуты. Стало ясно, что сыпь, похожая на симптомы рожи периодически появляется на теле певицы из-за подагры, которой она страдает не первый год. Уже в клинике состояние артистки ухудшилось: произошел высокий скачок сахара и, как следствие, медикаментозная кома.

Когда стало известно о случившемся, друг Началовой, артист Александр Панайотов выразил свое сочувствие и пожелал ей скорейшего выздоровления.

«Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая Юлия Началова, скорейшего выздоровления! Тебя ждут родные, близкие, миллионы поклонников, сцена и великие дела!» — поддержал подругу Панайотов в своем инстаграме.

Певица Катя Лель также не осталась равнодушной к беде знаменитой коллеги, через видеообращение на телеканале РЕН ТВ она попросила артистку держаться из все сил.

«Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна еще дать, поднять ее на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась», — пожелала Екатерина.

В настоящий момент лечение Началовой проходит под личным контролем главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

По информации собеседника, Хрипун периодически созванивается с главным врачом клиники, в которой находится артистка. Вместе с тем в департаменте сообщили, что весь медперсонал учреждения строго предупрежден о том, что информация о заболевании исполнительницы не должна быть передана никому, кроме ближайших родственников Юлии.