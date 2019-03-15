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Дудь проиграл всухую? Познер об интервью с Киселевым

Владимир Познер раскритиковал Дудя за интервью с Киселевым

Телеведущий Владимир Познер подверг критике Юрия Дудя за интервью с генеральным директором информагентства «Россия Сегодня» Дмитрием Киселевым. По его мнению, Дудь потерпел поражение, так как стремился «победить» собеседника. Познер отметил, что у него самого подобные провалы являются «редчайшим случаем», так как он старается «раскрыть» собеседника.

Телеведущий Владимир Познер во время одного из своих творческих вечеров высказался по просьбе аудитории об интервью, которое видеоблогер Юрий Дудь взял у генерального директора информационного агентства «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева. Полный текст его комментария был опубликован на сайте «Познер Online».

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Отвечая на просьбу оценить беседу «как профессионал и зритель», телеведущий подчеркнул, что может говорить только с профессиональных позиций, и отметил, что испытывает некоторые сложности с формулированием своего мнения, так как опасается быть неправильно истолкованным.

«Я уже говорил и говорю: Юрий Дудь — способный человек. Он работает на определенную аудиторию. Он как-то сказал: его цель — дожать человека. Это его слова», — сказал он.

При этом Познер обратил внимание на то, что во время интервью с ним самим Дудь вел себя по-другому и «совершенно не дожимал» своего собеседника. Он предположил, что интервьюер мог выбрать такую стратегию поведения, «чувствуя опасность», однако оговорился, что точно в этом не уверен.

«Вот он решил, он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович — опытнейший человек. Начинал свой путь на иновещании, в гостелерадио пропагандистом на Скандинавию. Он способный. Он артистичный, он умный. То есть надо было готовиться к этому», — пояснил Познер.

Он также заявил, что был «поражен», когда Дудь «стал приставать» к главе «Россия Сегодня» с вопросом о размере зарплаты.

«И тот сказал: «Ну, ты же говорил, что у тебя член маленький. Сними штаны и покажи член, и я скажу, сколько я заработал». И тот не знал, куда деваться. Вот такой был разговор. На это стоит посмотреть», — добавил телеведущий.

Познер резюмировал, что Дудь «проиграл» в этой схватке, и предупредил, что поражение будет подстерегать журналистов, если они будут стремиться провести интервью исходя из желания победить своего собеседника.

«Меня спрашивают: «Вы для чего делаете?». Я говорю: «Чтоб раскрыть человека». Это правда. Я хочу, чтобы вы понимали, кто он», — подытожил он.

Говоря о собственном горьком опыте, Познер рассказал, что в его случае было «много крови пролито», когда он брал интервью у заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой. Вместе с этим он подчеркнул, что подобные неудачные столкновения являются «редчайшим случаем» в его карьере интервьюера. Также он выразил надежду на то, что случай с Киселевым сможет «чему-то научить» Дудя.

Ранее интервью, которое видеоблогер взял у Киселева, уже оценили журналист Александр Невзоров и спортивный комментатор Василий Уткин, которые также сочли его неудачей. В частности, Невзоров обратил внимание на нехватку опыта у Дудя, которая сказалась на результатах их беседы.

«Юра не знает приемов блокировки телевизионного хамства, которые известны всем волкам со стажем по 20-30 лет», — сказал он порталу «Sports.Ru».

Он также выразил сомнение в том, что интервьюер понял, зачем к нему пришел собеседник. По мнению Невзорова, неправильная оценка противника помешала Дудю одержать верх в их борьбе.

«Дудь подумал, что этот пухлый парень пришел к нему поговорить, а этот пухлый парень пришел за его скальпом. И он с ним ушел, и сейчас сушит его на шесте у офиса РТР. Это и было ошибкой», — заявил он.

Уткин, в свою очередь, выразил недоумение поведением гостя Дудя. Его критику вызвало требование Киселева публиковать видеозапись интервью без монтажа, которое показалось комментатору неуместным в связи с форматом передачи самого телеведущего на телеканале «Россия 1».

«Он сам ведет весьма агрессивно смонтированную программу, если он считает, что монтаж — способ фальсифицировать нечто, то это дискредитирует его», — отметил Уткин.

Впрочем, спортивный комментатор не обошел критикой и самого блогера, указав на его нехватку образования.

«Он, я к нему с большой симпатией отношусь, не очень образованный человек. Интервью с Ходорковским было для него выяснением обстоятельств, ему неизвестных. Как бы Юра ни готовился», — подчеркнул он.

В качестве еще одного примера подобной неудачи Уткин привел интервью с Михалковым. Он отметил, что Дудю «не даются» беседы с представителями старшего поколения.