Дудь проиграл всухую? Познер об интервью с Киселевым

Телеведущий Владимир Познер во время одного из своих творческих вечеров высказался по просьбе аудитории об интервью, которое видеоблогер Юрий Дудь взял у генерального директора информационного агентства «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева. Полный текст его комментария был опубликован на сайте «Познер Online».

Реклама

Отвечая на просьбу оценить беседу «как профессионал и зритель», телеведущий подчеркнул, что может говорить только с профессиональных позиций, и отметил, что испытывает некоторые сложности с формулированием своего мнения, так как опасается быть неправильно истолкованным.

«Я уже говорил и говорю: Юрий Дудь — способный человек. Он работает на определенную аудиторию. Он как-то сказал: его цель — дожать человека. Это его слова», — сказал он.

При этом Познер обратил внимание на то, что во время интервью с ним самим Дудь вел себя по-другому и «совершенно не дожимал» своего собеседника. Он предположил, что интервьюер мог выбрать такую стратегию поведения, «чувствуя опасность», однако оговорился, что точно в этом не уверен.

«Вот он решил, он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович — опытнейший человек. Начинал свой путь на иновещании, в гостелерадио пропагандистом на Скандинавию. Он способный. Он артистичный, он умный. То есть надо было готовиться к этому», — пояснил Познер.

Он также заявил, что был «поражен», когда Дудь «стал приставать» к главе «Россия Сегодня» с вопросом о размере зарплаты.

«И тот сказал: «Ну, ты же говорил, что у тебя член маленький. Сними штаны и покажи член, и я скажу, сколько я заработал». И тот не знал, куда деваться. Вот такой был разговор. На это стоит посмотреть», — добавил телеведущий.

Познер резюмировал, что Дудь «проиграл» в этой схватке, и предупредил, что поражение будет подстерегать журналистов, если они будут стремиться провести интервью исходя из желания победить своего собеседника.

«Меня спрашивают: «Вы для чего делаете?». Я говорю: «Чтоб раскрыть человека». Это правда. Я хочу, чтобы вы понимали, кто он», — подытожил он.

Говоря о собственном горьком опыте, Познер рассказал, что в его случае было «много крови пролито», когда он брал интервью у заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой. Вместе с этим он подчеркнул, что подобные неудачные столкновения являются «редчайшим случаем» в его карьере интервьюера. Также он выразил надежду на то, что случай с Киселевым сможет «чему-то научить» Дудя.

Ранее интервью, которое видеоблогер взял у Киселева, уже оценили журналист Александр Невзоров и спортивный комментатор Василий Уткин, которые также сочли его неудачей. В частности, Невзоров обратил внимание на нехватку опыта у Дудя, которая сказалась на результатах их беседы.

«Юра не знает приемов блокировки телевизионного хамства, которые известны всем волкам со стажем по 20-30 лет», — сказал он порталу «Sports.Ru».

Он также выразил сомнение в том, что интервьюер понял, зачем к нему пришел собеседник. По мнению Невзорова, неправильная оценка противника помешала Дудю одержать верх в их борьбе.

«Дудь подумал, что этот пухлый парень пришел к нему поговорить, а этот пухлый парень пришел за его скальпом. И он с ним ушел, и сейчас сушит его на шесте у офиса РТР. Это и было ошибкой», — заявил он.

Уткин, в свою очередь, выразил недоумение поведением гостя Дудя. Его критику вызвало требование Киселева публиковать видеозапись интервью без монтажа, которое показалось комментатору неуместным в связи с форматом передачи самого телеведущего на телеканале «Россия 1».

«Он сам ведет весьма агрессивно смонтированную программу, если он считает, что монтаж — способ фальсифицировать нечто, то это дискредитирует его», — отметил Уткин.

Впрочем, спортивный комментатор не обошел критикой и самого блогера, указав на его нехватку образования.

«Он, я к нему с большой симпатией отношусь, не очень образованный человек. Интервью с Ходорковским было для него выяснением обстоятельств, ему неизвестных. Как бы Юра ни готовился», — подчеркнул он.

В качестве еще одного примера подобной неудачи Уткин привел интервью с Михалковым. Он отметил, что Дудю «не даются» беседы с представителями старшего поколения.