Превентивный удар за Крым? Лайму шарахнуло током на Украине

Лайма Вайкуле поделилась воспоминаниями о том, как ее ударило разрядом тока высокой мощности во время концерта в Одессе. По словам певицы, это произошло «много-много лет назад». Певица гастролировала по городам и возила с собой многоярусные декорации, неправильная установка которых стала причиной страшной ситуации. Вайкуле подробно рассказала о ней в интервью Youtube-каналу «Говорящие головы».

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«Я возила с собой сцену. Фуры ездили со мной. И они поставили так сцену, она была многоэтажная, музыканты сидели на десятиметровой высоте. Поставили сцену и перебили провод световой, а это 300 вольт. Очень много. А в то время мы работали с проводным микрофонами», — начала певица.

Во время исполнения очередной песни Вайкуле взялась рукой за металлический поручень сцены, чтобы красиво отклониться назад. В этот момент артистка поняла, что происходит что-то неладное: ее затрясло настолько, что «глаза на лоб полезли».

«Я отпустила поручень и понимаю, что я падаю. Я выбросила микрофон. Понимаю, что иду назад, смотрю на клавишника и понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, я устояла тогда и не свалилась с этого второго этажа», — рассказала Вайкуле.

Собравшись с силами, звезда спустилась вниз по лестнице и добралась до гримерки, чтобы привести свои мысли в порядок. В это время ее коллеги не могли понять, что происходит — музыканты остались в зале, продолжая играть без солистки.

«Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. У меня был прокушен язык и щека. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц от этого удара током», — продолжила певица.

Оправившись от шока, Вайкуле вновь вышла на сцену: ее микрофон обмотали не проводящим электричество материалом, и концерт продолжился. По словам певицы, испуганные фанаты кричали ей «Лайма, мы за тебя боимся!»

«Мне казалось, я так все артистически проделала, а они заметили, что произошло что-то», — поделилась исполнительница.

В прошлом году перед концертом в той же Одессе Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — отрезала артистка.

Она добавила, что не испытывает теплой ностальгии по СССР, и призналась, что была рада его распаду. При этом Вайкуле поддержала артистов, внесенных Украиной в черный список. По словам певицы, они — такие же дети, которые «отняты от всего реального».

«И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — сказала Вайкуле.

Многие известные люди, включая представителей власти, резко отреагировали на слова артистки.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Вайкуле «вступила на стезю Вахтанга Кикабидзе», и задался вопросом, какими после таких слов будут теперь гонорары певицы, если она отправится с гастролями по России.

Гражданский муж и продюсер артистки Андрей Латковский решил защитить супругу, попытавшись объяснить ее высказывания в эфире радио «Говорит Москва».

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это сумасшествие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех», — заключил Латковский. .

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе оказался расстроен тем, что Вайкуле измеряет творчество и политические убеждения деньгами.

«Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо... Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек», — сказал Иоффе.

Сама Вайкуле в эфире НТВ возмущенно заявила, что пресса и телевидение искажают ее слова о Крыме. По словам артистки, она говорила, что исполнителям из ЕС запрещено приезжать в Крым. Это прозвучало в ответ на вопрос, поедет ли она на полуостров по приглашению.