Отрекся от Собчак? Богомолова застукали с бывшей женой

Российский режиссер Константин Богомолов впервые высказался на тему взаимоотношений с телеведущей Ксенией Собчак. Во время презентации своего нового проекта «Содержанки» в Санкт-Петербурге кинематографист со сцены отозвался о способностях Ксении, исполнившей в сериале одну из ролей.

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«Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая», — передает слова Богомолова StarHit.

Однако, как отмечает издание, дальше совместной работы с журналисткой речи не зашло.

Уточняется, что Богомолов, которому приписывают роман с Собчак, появился на мероприятии в сопровождении своей бывшей супруги Дарьи Мороз. Сама артистка в своем недавнем интервью признавалась, что развод не отразился на их творческих отношениях.

В свою очередь Собчак прибыла на премьеру практический тайно — через черный ход — и выбрала место в дальней ложе зрительного зала. Согласно СМИ, всю презентацию звезда старалась не привлекать к себе внимание.

О возможном разрыве отношений между Ксенией Собчак и актером Максимом Виторганом стали говорить еще несколько месяцев назад, когда появились слухи о романе телеведущей с Богомоловым. Эти разговоры подогревались сообщениями о разводе режиссера с актрисой Дарьей Мороз. Как утверждали некоторые источники, именно отношения с журналисткой стали причиной расторжения брака.

Вскоре Собчак появилась в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, где впервые публично рассказала о взаимоотношениях с Виторганом. Собчак отказалась отвечать на вопрос о разводе, однако отметила, что относится к супругу с большим уважением, так как он — отец ее сына Платона.

В преддверии 8 марта телезвезда все же прервала молчание и заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни. Собчак призналась, что давно живет отдельно от мужа.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — написала она в инстаграме.

Вскоре на новость о расставании супругов отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он написал, что не любит копаться в чужом грязном белье, но эту новость не может не прокомментировать.

«Новости читаю, там везде про Ксюху, // Я белье чужое ненавижу нюхать // И вообще совсем не профессор в этом, // Но выступлю ее я апологетом», — говорится в тексте 45-летнего исполнителя.

Телеведущая также не смогла остаться в стороне от поэтического баттла и написала собственное стихотворение. В нем Собчак намекнула давнему приятелю, что они всегда хорошо ладили, однако теперь Шнуров завел привычку «в каждой бочке новостной делать стих затычкой».

«Ну а я-то здесь при чем? // Чем я виновата? // В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл!» — призвала журналистка.

Тогда Шнуров с иронией отметил, что не станет принимать вызов, так как чувствует «злую западню». Он подчеркнул, что переживает за свое здоровье, так как боится мести со стороны Богомолова. Так, Сергей посмеялся над сообщениями о скандальном инциденте между Виторганом и постановщиком — в середине января СМИ писали о драке между мужчинами, в ходе которой актер якобы разбил постановщику нос.

Кроме того, в словесную перепалку вмешался и Максим Виторган. Артист посвятил разгоревшемуся спору собственное стихотворение, подчеркнув, что сам живет в прозе.

«Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, положение в мире...// Ставят в стихах и отношениях точки, // Уничтожают врагов через запятую в сортире», — написал Виторган в инстаграме.

При этом актер отметил — несмотря на то, что он якобы не вступает в подобные разборки, у него есть запас рифм «на случай войны».

«Я один живу, как [дурак — прим.], в прозе. // Радости — простые, масштабы — скромны // И качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны», — заключил он.