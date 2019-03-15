Отек мозга? Мать Началовой о страшном диагнозе

В настоящее время певицы Юлия Началова находится в одной из московских клиник. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. По данным медиков, состояние исполнительницы оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

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Вечером 14 марта на канале Mash появилась информация об отеке мозга певицы, осложненном двусторонней пневмонией.

Однако агент Началовой Анна Исаева сообщила, что мать артистки в первый раз слышит об ухудшении состояния дочери.

«Мы ничего об этом не знаем. Я у мамы [Началовой] только что спросила — она не в курсе», — сказала Анна Исаева.

О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно 11 марта. В первое время администраторы Началовой отрицали, что она попала в реанимацию, но позже были вынуждены подтвердить слухи.

После того, как певица была экстренно доставлена в одну из московских больниц, причиной госпитализации назвали скачок сахара в крови и обострение подагры. Спустя три дня в прессе сообщили, что у исполнительницы была диагностирована красная волчанка.

По данным StarHit, Началова наблюдалась у американских врачей, и на фоне терапии у певицы обострились другие заболевания.

«Толком никто не может объяснить, в связи с чем это произошло, но сбой в организме произошел на фоне того, что у нее ранее было заражение ноги после того, как она ее натерла», — объясняла Исаева.

Ранее друг Началовой рассказал kp.ru, как у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет», — пояснил собеседник.

По словам источника НСН, сначала врачи заподозрили у Началовой рожу и заражение крови, объяснив этим запущенность раны. Позже они опровергли эти диагнозы. Выяснилось, что из-за подагры, которой певица страдает не первый год, на ее теле периодически появляется сыпь, похожая на симптомы рожи. Уже в клинике началось резкое ухудшение состояния артистки: резкий скачок сахара и, как следствие, медикаментозная кома.

Узнав о случившемся, певец Александр Панайотов выразил свое сочувствие и пожелал Началовой скорейшего выздоровления.

«Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая Юлия Началова, скорейшего выздоровления! Тебя ждут родные, близкие, миллионы поклонников, сцена и великие дела!» — написал Панайотов в инстаграме.

Певица Катя Лель также не прошла мимо неприятностей коллеги и в видеообращении на телеканале РЕН ТВ попросила Началову держаться.

«Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна еще дать, поднять ее на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась», — пожелала Лель.

Лечение Началовой проходит под личным контролем главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник в московской мэрии. По словам собеседника, Хрипун периодически связывается с главным врачом клиники, в которой находится певица. В департаменте также сообщали, что все медики строго предупреждены о том, что информация о болезни исполнительницы не должна сообщаться никому, кроме ее ближайших родственников.