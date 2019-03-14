Слишком много паспортов: Брилева выгнали из Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Сам Брилев заявил, что ждал решения общественного совета ведомства, однако до сих пор не получил уведомления об исключении.

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«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — сказал журналист радиостанции «Говорит Москва».

При этом на сайте Минобороны в списке состава общественного совета при военном ведомстве фамилия Брилева не значится.

Согласно СМИ, причина, по которой ведущего исключили из совета, — двойное гражданство. Кроме паспорта России Брилев имеет также паспорт Великобритании. По закону, лицо с двумя гражданствами не может быть членом совета при Минобороны.

Ранее телеведущий на своей странице в фейсбуке подтвердил, что имеет британский паспорт и является обладателем недвижимости в Лондоне. Журналист при этом подчеркнул, что никогда не скрывал эту информацию. Он также отметил, что не укрывался от налогов и не нарушил никаких законов, так как не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам. Собственность в Лондоне, по словам Брилева, приобретена на средства, «источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».

«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — написал Брилев.

Кроме того, он рассказал, как именно получил британское гражданство.

«Год 1995-й. Между двумя командировками на Первую чеченскую я приезжаю в Лондон на курсы «Би-Би-Си». Но одновременно делаю серию сюжетов для «Вестей». Мне предлагают стать собкором [ВГТРК] в Лондоне», — написал Брилев в фейсбуке.

В последующие годы, по его словам, финансирование от ВГТРК было нестабильным.

«Чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета корпункта из своего кармана: из скромной, но стабильной зарплаты жены (она нашла работу в одной лондонской компании) и из тех гонораров, которые я получал за выступления на «Би-би-си», Sky News», — рассказал журналист.

С 1998 года Брилев начал платить британские налоги, что «позволило повысить его иммиграционный статус». Он добавил, что в 2000-м направил в Москву заявление с просьбой о прекращении его работы на ВГТРК из-за отсутствия финансирования, однако ему гарантировали, что долги вернут. Через год он получил приглашение стать телеведущим в Москве и вернулся в Россию.

«Я продолжал жить на два города: у жены пошла карьера в Лондоне, и она еще долго продолжала оставаться там», — сообщил Брилев, добавив, что не собирается отказываться от «своей привязанности» к британской и российской столицам.

В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, предположил, что ведущему, возможно, придется покинуть общественный совет при российском оборонном ведомстве из-за наличия у него гражданства Великобритании.

«Нарушил ли Сергей [Брилев] положение об общественных советах? Возможно, да. Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров... Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что двойное гражданство «не красит» журналиста, однако Брилев никаких нарушений не допустил.

«Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является. Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чем-то общественный деятель», — подчеркнул он.