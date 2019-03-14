Теперь еще и расизм? Новый удар по Тарантино

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон заявил, что пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных выражений в фильме «Криминальное чтиво». Об этом он рассказал в интервью Esquire. По словам 70-летнего артиста, он советовал кинематографисту вырезать из сценария словосочетание «хранилище ниггеров» («nigger storage»), однако постановщик к нему не прислушался.

«Что я думаю по поводу использования Тарантино расистских слов в этом фильме? Это все чушь. Когда мы делали «Криминальное чтиво», я предупредил Кевина об этом «хранилище ниггеров», посоветовал ему убрать данную фразу из ленты. Но он настоял на своем. И тогда мы попытались смягчить этот момент, сделав супругу персонажа темнокожей — изначально в сценарии все было не так», — поведал актер.

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Джексон также выразил мнение, что пытаться просить режиссеров не говорить о чем-то в их фильмах — достаточно спорная затея.

«Нельзя просто взять и сказать автору, что он не должен о чем-то говорить в своих произведениях. Вы не можете этого сделать, так как тогда все станет ложью, утратив истину», — сказал он.

Высказался Джексон и по поводу действующего президента США Дональда Трампа, активным противником которого артист является уже достаточно давно (и, естественно, этого ни от кого не скрывает).

«Думаю, что мы сейчас чувствуем себя так, как все эти ублюдки чувствовали себя те восемь лет, когда президентом был Барак Обама. Несмотря на то, что Обама был тем человеком, который не рушил их жизни, но пытался им помочь», — заявил американец.

В то же время он признался, что не беспокоится по поводу возможной антагонизации фанатов: «Я знаю, сколько ублюдков меня ненавидят. «Я больше никогда не пойду на фильмы Джексона», — говорят они. Да мне наплевать! Если они больше никогда не сходят на фильмы со мной, я не потеряю денег. Я уже обналичил чек. К черту их! Они могут хоть сжечь кассеты с моими картинами, мне все равно будет на них плевать».

Говоря о критиках, он также высмеял их за призывы в свою адрес заниматься исключительно актерством и не лезть в другие сферы.

«Ты актер, вот и продолжай это делать», — говорят они. Нет, ублюдки! Я еще и человек, у которого есть собственное мироощущение. И некоторые из вещей действительно влияют на меня, ведь у нас нет здравоохранения — и если мои родственники заболеют, то они будут звать мою богатую задницу. Я же хочу, что они могли позаботиться о себе сами, чтобы у них была доступная медицинская помощь», — заявил Джексон.

В заключение артист ответил на вопрос о том, когда состоится его уход на пенсию: «Я буду сниматься ровно столько, сколько смогу. В конце концов — Майкл Кейн ведь еще играет, а ему уже 86 лет! Это актерское мастерство. Я прихожу на съемочную площадку, выполняю свою работу... Затем возвращаюсь в трейлер, сижу там два часа, кушаю бутерброд, смотрю телевизор, читаю. Потом вновь иду на площадку, провожу там десять минут — и снова иду по своим делам. Да, это все-таки отличная работа».

У Сэмюэля Л. Джексона, как известно было непростое детство — мама будущей голливудской знаменитости вскоре после появления сына на свет попала в психиатрическую больницу, а его отец, с которым артист виделся всего пару раз в жизни, умер от алкоголизма. Будучи юношей, Джексон, обучавшийся в сегрегационных образовательных учреждениях, частенько сталкивался с вопиющими случаями расовой нетерпимости и крайне болезненно воспринял убийство Мартина Лютера Кинга, случившееся в 1968 году. Узнав о гибели проповедника, молодой человек отправился в Мемфис, чтобы принять участие в марше протеста, чем навлек на себя гнев правоохранителей, заработав судимость.

Победа Трампа на последних президентских выборах в США буквально шокировала артиста, и он начал с еще большей активностью выступать против новоявленного лидера страны, а также расовой нетерпимости. Так, к примеру, Джексон неоднократно называл Трампа «геморроем» и другими — не более приятными — выражениями (чаще всего — нецензурными).