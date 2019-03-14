Остается молиться? Состояние Началовой шокировало подругу

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала госпитализацию своей подруги — певицы Юлии Началовой — и призналась, что сначала не поверила новостям о ее тяжелом состоянии из-за обострения проблем со здоровьем, передает РЕН ТВ. По ее словам, после появления сообщений о резком ухудшении состояния певицы ей казалось, что «это что-то не по-настоящему», несмотря на то, что она знала о серьезных проблемах, которые артистка испытывала в последние годы.

«Сейчас мы снимались вместе в большом проекте, где мы перевоплощались в других персонажей, и уже были наставниками. Встречались каждый день на съемочной площадке. И Юлька, конечно, удивительно лучезарный человек», — сказала Бледанс.

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Она подчеркнула, что с диагнозом, который врачи поставили певице, люди обычно испытывают сильную боль, из-за чего становятся раздражительными и неприятными в общении, однако Началовой удавалось сохранить позитивное отношение к окружающим.

«Я знаю, что с ее диагнозом человек обычно испытывает очень большую боль. Болит все... И, конечно, когда у человека что-то болит, он, как правило, становится раздражительным, его бесят другие люди, его все не радует. Но удивительно, что Юлька, несмотря на ту боль, которую она испытывала, она никогда бы ни на кого не подняла голос», — добавила актриса.

Бледанс также выразила уверенность в том, что «все будет хорошо», а действия врачей больницы, куда была доставлена Началова, смогут дать необходимый результат для улучшения ее здоровья и последующего восстановления.

«Наверняка есть какие-то возможности, лекарства, врачи, которые знают, как из этой ситуации просто помочь выйти», — заявила артистка.

Кроме того, случившееся с певицей она назвала незаслуженным испытанием и обратила внимание, что Началову «нельзя было увидеть без улыбки».

«Я до сих пор не могу поверить, что моя подружка с длинными ресницами и лучезарными голубыми глазами сейчас лежит на аппарате искусственного дыхания. В это сложно поверить», — призналась Эвелина.

Бледанс среди прочего заявила, что после сообщений о произошедшем многие стали молиться за здоровье Началовой, отметив, что такая поддержка «помогает человеку исцелиться». Она также рассказала, что планирует связаться с подругой по телефону и поговорить, когда ее состояние станет менее тяжелым.

Выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин также отреагировал на новости о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких в комментариях к соответствующему сообщению в инстаграме сайта kp.ru.

«О Боже! Не обратил внимание сразу на жуткое сообщение под фото!!! Будем молиться за Юлю. Дай Бог здоровья», — написал Шаляпин.

О внезапной госпитализации певицы высказался и певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко. В комментарии для «Вечерней Москвы» он назвал «колоссальным» то давление, с которым приходится сталкиваться популярным артистам.

«Моральное давление, которое оказывается на артиста — колоссально, его тяжело переносить. Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют», — сказал Фадеев.

Он также поделился собственным опытом, рассказав о выступлении в Карелии без шапки под «ледяным ветром» и нарушениях режима сна и отдыха во время концерта. Данко обратил внимание на то, что подобные вещи «бьют по здоровью» и иммунитету.

«Надо вовремя сбросить «мешки с песком», главные враги нашего организма — токсины. Чем быстрее вы станете чистить организм, тем меньше шансов закончить свою жизнь как те люди, которых мы знаем», — посоветовал певец.

На его слова отреагировал врач Александр Семений, указавший на то, что с течением времени снижается зависимость здоровья от возраста и возрастает его связь со степенью зрелости личности.

«Болезни молодеют, у нас недостаточно культуры здоровья, здоровый образ жизни люди часто формируют после попадания в реанимацию», — подчеркнул Семений.

По последним данным, состояние Юлии Началовой, которую ввели в искусственную кому, ухудшилось. Источник в больнице рассказал ФАН, что у певицы развилась почечная недостаточность.