В тяжелом состоянии: Началова в искусственной коме

Певица Юлия Началова находится в состоянии искусственной комы, сообщила РЕН ТВ пиар-директор певицы Анна Исаева. По ее словам, врачи оценивают состояние находящейся в реанимации артистки как тяжелое.

«Мы все надеемся на скорый благополучный исход. Держим за нее кулаки, очень ее любим», — сказала представительница певицы.

Родители Началовой отвечают на вопросы СМИ довольно сдержано и коротко. Согласно ее отцу, музыканту Виктору Началову, медики проводят артистке интенсивную терапию. «Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение», — сказал он телеканалу «Звезда». Мать Юлии Началовой Таисия также подтвердила наличие у дочери проблем из-за обострившихся болезней, но от дальнейших комментариев отказалась.

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До этого в СМИ появилась информация о том, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Слухи о тяжелом состоянии Юлии среди прочих подтвердила и пресс-секретарь исполнительницы.

«Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо», — рассказала Исаева.

По ее словам, сейчас близких людей певицы заботит лишь одно — как помочь Юлии в ближайшее время реабилитироваться. «Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления», — написала пиар-менеджер.

Сообщения о госпитализации певицы из-за повышения сахара в крови и подагры появились двумя днями ранее, но тогда менеджер артистки Владимир Беглов назвал эти заявления «бредом».

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — заверял Беглов телеканал «360».

В то же время в СМИ продолжали появляться отнюдь не оптимистичные слухи о состоянии певицы, и впоследствии он уже не был столь категоричен. Менеджер Началовой лишь ссылался на информацию, размещенную в официальном инстаграме певицы.

«Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в инстаграме или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить», — заявил он.

Беглов также поспешил заверить, что «ничего не произошло», а в ответ на уточняющие вопросы отвечал коротко: «Никаких комментариев не давал».

«Нет. То есть, не то есть. Вы пишите, что хотите. Я никаких комментариев не давал», — заявил менеджер Началовой.

Новости в официальном инстаграме певицы были размещены только на следующий день после появления в СМИ информации о ее госпитализации. Представители пресс-службы артистки опубликовали обращение, в котором подтвердили прохождение ею медицинского обследования.

«Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается», — указали в официальном сообщении.

Отмечалось, что Началова была на осмотре у известного доктора в Риме и в данный момент старается поддерживать свое здоровье в связи с наступлением весны. Продолжение прохождения Началовой обследования в России объяснили небольшой травмой ноги. «Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — пояснили ее представители.

Пиар-директор Исаева призывала журналистов не усугублять ситуацию и «не терроризировать» телефоны членов семьи певицы,«просто иметь такт». «Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать «пляски на костях» и проявлять якобы «сочувствие» к людям, ради собственных рейтингов — совершенно беспардонна», — отмечала она.

Но уже в среду,13 марта, сама Исаева сообщила о тяжелом состоянии певицы.

Началова уже восемь лет страдает из-за подагры. Об этом она впервые публично рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артистка призналась, что все эти годы старалась скрывать свою болезнь. По ее словам, причиной недуга стала перенесенная ей пластическая операция: импланты не прижились и вызвали заражение крови. Это привело к отказу почек и подагре.

«Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра — болезнь королей. Слава Богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь», — говорила Началова.

Из-за сложившейся ситуации певице, с ее слов, пришлось пройти ряд сложных операций. Артистка обратилась к поклонницам и зрительницами передачи и призвала их «ничего с собой не делать». Она отметила, что «была молода и не понимала всего», когда решила сделать пластическую операцию.