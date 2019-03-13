«Середина 90-х», «ВМаяковский» и другие премьеры недели

«Середина 90-х» («Mid90s»); Джона Хилл

Этот фильм стал режиссерским дебютом 35-летнего актера Джоны Хилла, известного ролями в лентах «Волк с Уолл-стрит», »Человек, который изменил все», «Не волнуйся, он далеко не уйдет», «Мачо и ботан» и других. Заслужившая похвалу критиков картина рассказывает о 13-летнем скейтере и его взрослении. Помимо комедийной составляющей, Хилл ставил перед собой цель максимально правдоподобно показать обратную сторону подростковой жизни в 1990-х. И, судя по всему, у него это получилось.

Артхаусная лента, в которой актеры на глазах у зрителей перевоплощаются в героев произведений Владимира Маяковского и переживают их истории на экране. Режиссер Александр Шейн доверил своей супруге Чулпан Хаматовой одну из главных ролей — она сыграла музу поэта и адресата многих его писем Лилию Брик. Ей, в частности, были посвящены поэмы «Про это», «Флейта-позвоночник», стихотворения «Лиличка!», «Ко всему» и многие другие произведения.

«Рожденный стать королем» («The Kid Who Would Be King»); Джо Корниш

В фэнтези-фильме с жизнеутверждающим девизом «Зло будет наказано» описывается история 12-летнего мальчика, который стал обладателем Экскалибура — мощнейшего в истории меча. С его помощью парню предстоит сразиться со злодейкой Морганой, которая стремится уничтожить весь мир.

«Пиковая дама: Зазеркалье»; Александр Домогаров-младший

Отечественный ужастик, снятый сыном того самого Александра Домогарова из «Бандитского Петербурга», рассказывает историю зловещего призрака Пиковой Дамы. Действие происходит в стенах детского интерната, где дети пугают друг друга страшилками — и в один прекрасный день в заброшенной части здания обнаруживают таинственное старинное зеркало. Идея провести шуточный обряд по вызову Пиковой дамы заканчивается для участников действия непредсказуемо.





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«Водяная»; Алексей Барыкин

Премьера первого татарского блокбастера «Водяная» состоялась на фестивале «Окно в Европу», который проходил в Выборге в августе прошлого года. На этой неделе фэнтези-фильм Алексея Барыкина выходит и на больших экранах. В центре сюжета отечественной ленты — брат и сестра, приехавшие в гости к родственникам в отдаленную татарскую деревню. Идиллии приходит конец, когда ночью их маму похищает Водяная — жестокая ведьма, которая живет в озере.





«МАЛЬМОИ: Секретная миссия» («Malmoi»); Ом Ю-на

Название южнокорейского исторического драматического фильма относится к старому диалектному выражению, которое дословно переводится как «собрание словарей». Действие ленты Ом Ю-на проходит в 1940-х годах, когда Корея находилась под японской оккупацией. Имперское правительство запретило использовать на захваченной территории корейский язык, и двое мужчин объединили силы для создания особого словаря.









«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» («Norm of the North: Keys to the Kingdom»); Ричард Финн, Тим Молтби