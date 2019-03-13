Забыли о харассменте? Фримен вошел в каст «Телохранителя киллера 2»

Американский актер Морган Фримен присоединился к Райану Рейнольдсу, Сэмюэлю Л. Джексону, Сальме Хайек и (возможно) Антонио Бандерасу в сиквеле «Телохранителя киллера». Об этом сообщает Deadline. Как отмечается, производством продолжения картины занимаются компании Lionsgate и Millennium Films. Режиссером картины снова станет Патрик Хьюз, а сценарий напишет Том О'Коннор.

Съемки продолжения стартуют уже в апреле. При этом какие-либо подробности персонажей Бандераса и Фримена до сих пор держатся в тайне. Не объявлена пока что и дата премьеры фильма.

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Напомним, что в центре сюжета оригинальной ленты был телохранитель Майкл Брайс, гордившийся умением обеспечить «тройной уровень защиты». Вот только однажды он допустил промашку, и его клиент, мистер Куросава, погиб от пули киллера. Теперь его бывшая девушка и сотрудница Интерпола Амелия дает ему шанс восстановить свою репутацию — для этого он должен перевезти из Манчестера в Гаагу своего «старого знакомого» Дариуса Кинкейда, наемного убийцу с послужным списком в пару сотен человек. Если Кинкейд не даст показания в Гаагском суде, военный преступник и диктатор из бывшей Югославии Духович выйдет сухим из воды.

У напарников есть всего 24 часа — и на их пути встают люди Духовича. Важно и то, что Кинкейд ввязался в эту авантюру не из-за голоса совести, а во имя любви, в обмен на договор с Интерполом об освобождении из тюрьмы его жены Сони, которая и сама может постоять за себя (и это еще мягко говоря).

Новая лента, согласно СМИ, получила название «Телохранитель жены киллера», хотя официального подтверждения по этому поводу от создателей не поступало

В центре сюжета вновь окажется агент Майкл Брайс (Рейнольдс), которому предстоит отправиться на Амальфитанское побережье в Италии и выполнить некую миссию вместе с бывшим наемным убийцей Дариусом Кинкейдом (Джексон) и его супругой Соней Кинкейд (Хайек). Учитывая предполагаемое название фильма, на этот раз ключевым персонажем станет как раз Кинкейд в исполнении. В «Телохранителе киллера» она, как уже было сказано, сыграла жену наемного убийцы, которая сидит в тюрьме. В продолжении боевика героиня Хайек, по всей видимости, наконец выйдет на свободу и продолжит помогать своему супругу совершать опасные аферы.

Сальма Хайек уже осваивает профессиональные боевые приемы — об этом свидетельствует ролик, который она накануне опубликовала в своем инстаграме. На видео актриса мастерски укладывает на лопатки и отправляет в нокаут сразу нескольких нападающих на нее мужчин.

«Кусочек моей репетиции с каскадерами для съемок «Телохранитель жены киллера». В этом видео стопроцентная я», — подписала видео Сальма.

Примечательно, что «Телохранитель киллера», вышедший на экраны летом 2017-го, продержался на вершине бокс-офиса США три недели подряд и в итоге заработал в мировом прокате $176,5 млн при бюджете в $30 млн.

Ранее 80-летний Фримен оказался в центре очередного голливудского харассмент-скандала — в сексуальном насилии его обвинили сразу восемь женщин. В ходе проведенного журналистами CNN расследования появились сведения о неоднократных случаях неподобающего поведения, которое Фримен якобы себе позволял на протяжении всей своей карьеры. После такого заявления актер прокомментировал обвинения в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

«Любой, кто знает меня или работал со мной, понимает, что я не тот, кто намеренно оскорбляет или сознательно заставляет кого-то чувствовать себя неловко. Я приношу извинения всем, кто чувствовал себя неудобно или ощущал неуважение к себе. Это никогда не входило в мои намерения», — сказал Фримен журналистам.

Теперь же Фримен потребовал от телеканала CNN извинений за публикацию материала, в котором его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо адвоката актера Роберта Шварца. Согласно документу, адвокат актера призвал телеканал «немедленно выступить с опровержением и извиниться перед Фрименом». Шварц также добавил, что материал телеканала является результатом «злого умысла», а обвинения против Фримена не выдерживают никакой критики.