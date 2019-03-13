«Соболезнования неуместны»: Лолита о смерти экс-возлюбленного

Экс-возлюбленный эстрадной певицы Лолиты Милявской — бизнесмен Арнольд Спиваковский — скончался на 52-м году жизни. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в инстаграме.

«В моей жизни ты сыграл главную роль. Ты... Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять», — подписала снимок, на котором изображен улыбающийся Спиваковский, Лолита.

Примечательно, что Милявская не стала называть имя и фамилию покойного. То, что на размещенной в микроблоге фотографии изображен именно Спиваковский, подписчики звезды догадались сами. Многие из них выразили сожаление в связи с его утратой.

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«Лолита — ты сильная духом <...> Твой жизненный путь всегда был тернистым <...> Надо двигаться дальше и за себя и за него», — написала поклонница певицы.

В то же время сама Лолита принялась в резкой форме отвечать на комментарии под фото. 55-летняя артистка заявила, что не нуждается в соболезнованиях.

«Это был мой друг. У него потрясающая жена. И все соболезнования мне неуместны. Я буду любить всех, кого он оставил на земле. И помогать, как он помог мне, когда мы были совсем молоды», — ответила Милявская.

Известно, что с Арнольдом Спиваковским Лолита познакомилась в конце 90-х. О своих отношениях бизнесмен и исполнительница предпочитали не распространяться. Согласно StarHit, Спиваковский не просто сыграл важную роль в становлении ее карьеры, но также оказался одним из первых, кто протянул ей руку помощи после тяжелого разрыва отношений с продюсером Александром Цекало. По словам Милявской, именно он отвез ее в психиатрическую клинику, когда она находилась в депрессии. Сам предприниматель лишь однажды высказался о своем бурном романе с певицей, назвав их историю «легендой о любви».

В последние годы имя Спиваковского чаще всплывало в криминальной повестке. По данным СМИ, в начале нулевых директора гостиничного бизнеса обвиняли в хранении наркотиков, а в 2017 году его и еще десять россиян задержали в Испании, обвинив в финансовых махинациях. Как сообщало РИА «Новости», их подозревали в принадлежности к преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против государственной казны.

Напомним, в марте 2010 года Лолита Милявская вышла замуж в пятый раз. Ее супругом стал тренер по игре в сквош и фитнесу, теннисист Дмитрий Иванов. Он младше певицы на 11 лет, что, по ее словам, совершенно не отражается на их отношениях, так как они отлично понимают друг друга.

Ранее СМИ писали, что бывший супруг Лолиты — продюсер Александр Цекало — женился в четвертый раз. Новой избранницей 57-летнего шоумена стала 27-летняя актриса и модель из Казахстана Дарина Эрвин.

«Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество», — заявил источник, близкий к окружению пары.

По словам осведомителя, сначала Дарина хотела оставить свою фамилию (точнее псевдоним, настоящая фамилия девушки — Сапарова) — Эрвин, но потом сдалась и согласилась стать Цекало.

«Пара сейчас живет на две страны — Америку и Россию. Недавно ездили в Диснейленд-парк в Лос-Анджелесе. Кстати, у Дарины скоро намечается еще одно важное событие. Через месяц в Берлине пройдет выставка ее работ!» — добавили друзья супругов.

О романе Цекало и Эрвин стало известно в конце прошлого года. После расставания со своей третьей женой, младшей сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой, продюсер начал встречаться с молодой актрисой. Тогда же он рассказывал, что уже сделал предложение своей возлюбленной, поэтому слово «любовница» по отношению к ней он считает неуместным.

«Слово «любовница» неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер», — подчеркнул Цекало.