Опять педофилия? Дрейк отрекся от Майкла Джексона

Канадский рэпер Дрейк убрал песню с голосом Майкла Джексона из сет-листа своего нового европейского тура «Assassination Vacation», который стартовал 10 марта. Первый концерт большого турне прошел в Манчестере, и после него поклонники отметили, что музыкант в ходе выступления не исполнил песню «Donʼt Matter to Me» (этот трек вошел в альбом «Scorpion» 2018 года), при создании которой были использованы архивные записи голоса покойного поп-короля, сообщает NME.

Реклама

Согласно изданию, эта песня звучала во время тура Дрейка по США и Канаде. По некоторой информации, исчезновение композиции связано с новыми обвинениями Джексона в педофилии и премьерой фильма «Покидая Неверленд», авторы которого утверждают, что певец виновен в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков.

Заявлений на сей счет от самого Дрейка пока не было, однако — по всей видимости — причина именно в этом.

Ранее стало известно, что семья Джексона подала иск на $100 млн против телеканала HBO из‑за скандального фильма, который впервые показали на главном американском фестивале независимого кино «Сандэнс». В свою очередь правозащитная организация «Конференция южного христианского руководства», которая выступает за права афроамериканцев в США, назвала фильм «Покидая Неверленд» «посмертным линчеванием».

«Меня беспокоит, что HBO, AT&T и Warner Media будут выдвигать обвинения против человека, который умер и не может себя защитить. Те же самые обвинения, выдвинутые в ходе судебного разбирательства при жизни Майкла Джексона, подтвердили его невиновность», — приводит слова президента организации Чарльза Стила издание Variety.

В январе этого года наследники Джексона также назвали «публичным линчеванием» обвинения культового музыканта в педофилии.

«Мы не можем просто стоять в стороне, пока продолжается публичное линчевание, а твиттер-стервятники и другие лица, которые никогда не встречали Майкла, преследуют его», — заявили родственники артиста.

Скандальная картина создана на основе заявлений американцев Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили Джексона в сексуальном домогательстве. По словам мужчин, это якобы произошло еще тогда, когда они были детьми. Наследники певца в письме к HBO назвали Робсона и Сейфчака «лжесвидетелями» и напомнили, что при жизни Майкла они отказались от своих обвинений. Как известно, в свое время результатом серьезного расследования стала победа музыканта в судебных разбирательствах.

«Никогда не было представлено ни одного вещественного доказательства чего-либо незаконного. Но СМИ готовы снова и снова верить этой лжи. Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты», — уверены родные артиста.

Вместе с тем они отметили, что создатели фильма уделили все внимание обвинителям, не учитывая мнения близких Джексона, которые готовы подтвердить, что «он относился к детям с уважением и не делал им ничего плохого».

«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо», — ужаснулись Джексоны.

Кроме того, наследники артиста выразили сомнения по поводу жанра «Покидая Неверленд» — на их взгляд, этот фильм является не документальным, а «бульварным», поскольку в нем некомпетентные люди обсуждают «мертвого героя». В ответ на эти обвинения режиссер картины Дэн Рид заявил, что над лентой работали профессионалы и ее нельзя назвать «желтой».

«Это четырехчасовой фильм опытного документалиста с многолетним опытом в расследовании сложных историй. Любой, кто разбирается в жанрах, поймет, что это документальный фильм», — приводит слова Рида The Hollywood Reporter.

По его словам, работа не преследовала цель обличить самого Джексона — главной темой расследования кинематографист называет проблему насилия.

«Джексон просто является элементом этой истории. Но я вовсе не стремлюсь охарактеризовать его. Я не комментирую Джексона — это фильм не о нем, а о сексуальном насилии. Я не верю, что семья посмотрела фильм, их заявления ему не соответствуют», — заявил Рид.