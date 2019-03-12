Собчак против экс-жены Богомолова: конфликт разгорается

Журналистка Ксения Собчак и бывшая жена режиссера Константина Богомолова — актриса Дарья Мороз — поругались в инстаграме. Все началось с недавнего поста Собчак, в котором она рассуждала о умении прощать: «Иногда ты искренне просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное — ты сделал свою часть «работы», остальное не на твоей совести».

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Подписчики Ксении в комментариях попытались угадать, кому именно была посвящена данная запись. Мнением большинства было решено, что речь идет о (уже бывшем?) супруге телеведущей — актере Максиме Виторгане. Он, к слову, высказываться под публикацией не стал, отмечает RuNews24.

Зато это, вероятно, сделала Мороз, экс-жена Богомолова, которого в прессе называют вероятным любовником журналистки. Дарья, в частности, написала о том, что инстаграм — не самое подходящее место для философских размышлений и нравоучений. По ее мнению, это «глупо и пошло».

В свою очередь Собчак немногим позднее публично заявила, что и в самом глупом высказывании можно найти что-то значимое, а также «извлечь смысл даже из бессмысленного». По ее словам, недалекий умом человек везде увидит глупость и пошлость. «Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное», — заявила Ксения.

Посчитал нужным высказаться о конфликте знаменитых женщин среди прочих и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, по привычке посвятивший ситуации фельетон.

«Новости читаю, там везде про Ксюху, // Я белье чужое ненавижу нюхать, // И вообще совсем не профессор в этом, // Но выступлю ее я апологетом. // Строила любовь, а вышло, как обычно, // В стиле рококо околостоличном. // Направления разные, но а суть едва, // Чтоб она ни делала, все один «Дом-2». // Как актрисой я восхищаюсь ею. // Журналист, политик, блогер и МС, // Знает вся Россия, кого ни спроси. // Стильная и сильная, на глубоких щах, // Кто сравнится с нею в правильных вещах? // С благодарностью и любовью все // И везде, и всем, мудрости несет, // Честно, от души и глазами хлопая, // Не со зла она, просто [хитрая]», — высказался артист.

Позже Собчак опубликовала у себя благодарность всем неравнодушным подписчикам, которые «каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи».

Она также не без иронии извинилась за то, что не может ответить всем лично. «Но ваш звонок очень важен для нас!» — так, согласно мнению фолловеров, Ксения ответила самому Шнурову.

Напомним, что в преддверии 8 марта Собчак и Виторган официально подтвердили информацию о разводе. Телеведущая подчеркнула, что заявляет об этом публично ради того, чтобы прекратить спекуляции на тему ее личной жизни.

«Мы довольно давно живем отдельно, и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — написала Ксения под фотографией, на которой она идет с опущенной головой.

Телеведущая также отметила, что делить имущество и — тем более — ребенка они с Максимом не станут. Актер в свою очередь опубликовал в инстаграме красный квадрат и такой же текст, что и у супруги, с разницей лишь в том, что он закрыл возможность комментировать запись.

Под постом журналистки при этом было оставлено огромное количество записей с сожалением о разрыве «таких красивых отношений». Не обошлось, впрочем, и без злых комментариев, в которых Ксению обвиняли в разрушении семьи.

За день до публичного признания артист написал в своем инстаграме, что очень любит атмосферу Международного женского дня. «Мой любимый праздник не Новый год и даже не собственный день рождения, а 8 марта! Потому что дамы улыбаются, в городе витает запах цветов, а мужчины как-то неожиданно выглядят свежее и подтянутей», — написал Витогран. Кроме того, он обратился к женщинам с предложением провести праздничный вечер в его обществе, пообещав откровенный разговор в соцсетях.